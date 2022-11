TV namigi: Punčka za milijon, Krog ljubezni in Jagenjčki

Petek, 25. novembra

Punčka za milijon dolarjev: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Million Dollar Baby. ZDA, 2004. Režija: Clint Eastwood. Igrajo: Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman, Jay Baruchel, Mike Colter. Drama. 155 min.

Frankie Dunn je boksarski trener in lastnik telovadnice v L.A.-ju, ki ga bremeni preteklost. Nekega dne se v Frankiejevi telovadnici pojavi Maggie Fitzgerald, ki ga s svojo močno voljo očara in prepriča, da postane njen trener. Maggie natanko ve, kaj želi in pripravljena je storiti vse potrebno, da bi to dosegla. Nadarjena je, osredotočena, ima močno voljo, bolj od vsega pa želi najti nekoga, ki bo verjel vanjo. A kmalu je pred njima dvoboj, ki bo od njiju zahteval več poguma in srčnosti, kot sta pričakovala.

Film je dobitnik kar štirih oskarjev.

Krog ljubezni: TV SLO 1 ob 22.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

La ronde. Fr., 1950. Režija: Max Ophüls. Igrajo: Anton Walbrook, Simone Signoret, Serge Reggiani, Simone Simon, Daniel Gélin. Drama. 100 min.

Krog ljubezni Foto Tv Slo

Film je sestavljen kot krožna zgodba o desetih primerih nesojene ljubezni. Prostitutka je zaljubljena v vojaka, ki je zaljubljen v služkinjo, ta pa je zaljubljena v mladega gospodarja hiše, v kateri dela – krožna zgodba se nadaljuje, dokler ne prispemo do grofa, ki je zaljubljen v prostitutko, žensko, s katero se je zgodba začela.

Max Ophüls velja za enega najpomembnejših avtorjev evropske klasične oziroma povojne kinematografije. V tem filmu, ki je nastal pozno v režiserjevi karieri, se odraža vsa izjemnost njegovega edinstvenega pristopa.

Ko jagenjčki obmolknejo: Planet TV 2 ob 23.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Silence of the Lambs. ZDA, 1991. Režija: Jonathan Demme. Igrajo: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Kasi Lemmons, Lawrence T. Wrentz, Scott Glenn. Triler. 120 min.

Ko jagenjčki obmolknejo Foto Planet Tv

Psihopatski serijski morilec Buffalo Bill je na delu. Agent Jack Crawford ni kos primeru, nato se spomni na človeka, ki bi mu lahko pokazal pravo sled do morilca. Psihiater dr. Hannibal Lecter, nasilni psihopat, je v strogo zavarovanem zaporu že osem let. Ker Hannibal noče razodeti nobene skrivnosti, Crawford angažira mlado Clarice Starling, da bi z njim navezala stik.