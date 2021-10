TV namigi: Reševanje ob zori, Nasledstvo in Tednik

Ponedeljek, 18. oktobra

Reševanje ob zori: Kanal A ob 21.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Rescue Dawn. Koprod., 2006. Režija: Werner Herzog. Igrajo: Zach Grenier, Marshall Bell, Christian Bale, Toby Huss, Pat Healy. Akc. film. 150 min.

Dieter Dengler je nemško-ameriški vojaški pilot, ki ga med vietnamsko vojno sestrelijo nad Laosom. Sovražniki zajamejo in zaprejo Dietra v taborišče za vojne ujetnike, kjer spozna pet drugih zapornikov, med drugim Duana in Gena, prav tako ameriška pilota. V taborišču prenašajo mučenje, trpijo lakoto in bolezni.

Dieter takoj naredi načrt za pobeg, a mu nekateri nasprotujejo. Ko pa izvedo, da jih pazniki nameravajo ubiti, se odločijo uresničiti Dietrov načrt, toda zaradi izdajstva se skupina loči in Dieter in Duane ugotovita, da sta se znašla v novem zaporu – džungli.

Nasledstvo: HBO ob 20.00

Succession. ZDA, 2021. 3. sezona. 1/9. Režija: Mark Mylod. Igrajo: Frank Bonsangue, Nicholas Braun, Adrien Brody, Juliana Canfield, Brian Cox. TV-serija. 60 min.

Logan Roy nadzira enega največjih medijskih konglomeratov na svetu. Serija spremlja družino Roy, očeta in njegove štiri otroke v času, ko se bo moral njihov ostareli oče umakniti iz podjetja.

Loganovi so ob koncu druge sezone razmišljali, kdo bo prevzel krivdo, ko je družino zadel škandal zaradi zlorab, ki so se dogajale na njihovih križarkah. Oče Logan je za grešnega kozla izbral najstarejšega Kendalla, ki je sprva dajal vtis, da se bo očetovi volji uklonil, a je nato sklical konferenco in očeta javno obtožil krivde ter tako napovedal »družinsko vojno« za prestol ...

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2021. Vodi: Jelena Aščić. Magazin. 60 min.

Nas bo po zdravstveni udarila še velika socialna kriza? Prihajajo valovi podražitev, dražijo se elektrika, ogrevanje, komunala, hrana. Kako bom preživeli?

Klinični oddelki otroške psihiatrije so polni, lani so na Pediatrični kliniki Ljubljana sprejeli za 50 odstotkov več mladih po poskusu samomora, poraba antidepresivov in antipsihotikov med vsemi starostnimi skupinami narašča. Kako problem rešujejo pristojni?

Srebrna vas v odmaknjenem Loškem potoku je nekaj posebnega. Združuje dve nekoč zapuščeni vasi, ki so ju začeli naseljevati mlajši upokojenci in zdaj se je tam razvila skorajda idilična skupnost.