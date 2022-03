TV namigi: Ridley Road in Življenje na strehi sveta

Ponedeljek, 21. marca

Ridley Road: TV SLO 2 ob 21.00

Ridley Road. Ir., 2021. 1/4. Režija: Lisa Mulcahy. Igrajo: Agnes O'Ca- sey, Henry Wilton-Hunt, Rory Kinnear, Samantha Spiro, Will Keen. Mi- niserija. 75 min.

Nadaljevanka je posneta po prvencu pisateljice Jo Bloom, ki se je oprla na resnične dogodke in opisuje vzpon skrajne desnice v Veliki Britaniji v šestdesetih letih 20. stoletja. Leto 1962. Vivien Eppstein, ki izhaja iz judovske družine in dela kot frizerka v Manchestru, se zaljubi v očetovega vajenca Jacka Morrisa. Ko ta v sumljivih okoliščinah izgine, se Vivien odpravi v London, da bi ga poiskala. Ko ga vidi na protestih, skupaj z zloglasnim Colinom Jordanom, vodjem Nacionalsocialističnega gibanja, je zgrožena. Kasneje ji Jack zaupa, da v gibanju dela pod krinko ...

Življenje na strehi sveta: TV SLO 2 ob 20.00

Living on the Roof of the World. VB, 1/5. Režija: Simon Phillips. Dok. serija. 60 min.

Mary-Ann Ochota, Nick Baker in dr. Jordan Nguyen so obiskali Tibet in odkrivali življenje na strehi sveta, kot tudi imenujemo to kitajsko avtonomno pokrajino. V prvem delu dokumentarne serije so si ogledali, kako je ječmen sploh omogočil poselitev Tibetanske visoke planote, kako je oblikoval njeno zgodovino in kako življenje oblikuje še zdaj. Mary-Ann se je udeležila žetve ječmena in praznika vanggvo, Nick Baker si je ogledal prve zapise o ječmenu in kako ga predelujejo v znamenito campo, kašo iz praženega ječmena, Jordan Nguyen pa se je preizkusil v kolesarjenju na veliki nadmorski višini ter obiskal laboratorij, posvečen ječmenu.

FBI: Najbolj iskani: Fox Crime ob 22.00

FBI: Most Wanted. 3. sezona. 1/17. ZDA, 2021. Režija: Ken Girotti. Igrajo: Julian McMahon, Alexa Davalos, Kellan Lutz, Roxy Sternberg, Keisha Castle-Hughes. TV-serija. 60 min.

Serija spremlja delo oddelka FBI, ki išče najbolj zloglasne zločince s seznama iskanih oseb. Jess z ekipo žaluje, ko Kennyja ustreli njegov stari prijatelj, vojaški veteran, ki je bil najeti morilec. Isobel jih skupaj s posebnim agentom Zidanom zadolži, da poiščejo osumljenca, ki naj bi stal za mrežo trgovcev z belim blagom. Med preiskavo naletijo na posebno agentko Kristin Gaines in odkrijejo, da njihov osumljenec skriva veliko več, kot so si predstavljali.