TV namigi: Robanov Joža, 5 dni vojne in Rafael

»Videl boš, kar drugi ne vidijo. Slišal boš, kar drugi ne slišijo. Čutil boš, kar drugi ne čutijo. Iskal boš, kar ni bilo nikoli izgubljeno.«Tako je zapisal Joža Vršnik, po domače Robanov Joža (1900-1973), ki je tako kot nihče drug znal videti, slišati in čutiti naravo in vse, kar ga je obdajalo v Robanovem kotu.Svoja doživetja, zgodovino kraja, pregovore in razne zanimivosti je zapisal v kratkih zgodbah. Objavljal jih je v različnih časopisih, po njegovi smrti pa jih je v knjižno obliko uredila dr. Zmaga Kumer. Ker je bil Joža zelo zadržan, je javnosti ostalo pravzaprav neznano, kako je do objave zgodb sploh prišlo. Njegov prvi učitelj je bil dedek Sinje Zemljič Golob, ki je Robanovega Jožo spodbujal k pisanju ...Neustrašni vojni novinar Thomas Anders se s svojim snemalcem Sebastianom tik pred rusko invazijo leta 2008 odpravi v Gruzijo. Po letalskem napadu na nedolžne prebivalce v vasici Vaziani Anders in Sebastian posnameta podrobnosti morilskega napada in tamkajšnji učiteljici Tatiji pomagata preživele prepeljati v bolnišnico v Goriju. Ko se vrnejo na vojno območje, da bi našli Tatijino pogrešano družino, jih zajame neusmiljeni polkovnik Demidov.Čeprav film daje vtis, da prinaša bolj poglobljeno zgodbo, gre za navaden žanrski izdelek, primeren le za ljubitelje.Lani je minilo 500 let od smrti italijanskega renesančnega slikarja Rafaela Santija (umrl je 6. aprila 1520, star 37 let).Dokumentarno-igrani film poudari najpomembnejše trenutke v življenju umetnika. Rafaelova vedrina in odprtost ter izredna ustvarjalnost so se, kljub kratkemu življenju, izrazile v obsežnem opusu. Večina njegovih del se nahaja v Vatikanu, saj je ustvarjal predvsem za papeže. Njegovi učitelji so bili Perugino in sodobnika Leonardo da Vinci ter Michelangelo Buonarroti.