TV namigi: Robin Hood, Tebe sem čakala in Pesem za začetek

Nedelja, 15. maja

Robin Hood: Planet TV ob 19.45

Vikendova ocena: 3 (od 5)

ZDA, 2018. Režija: Otto Bathurst. Igrajo: Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn, Eve Hewson, Jamie Dornan. Akc. film. 150 min.

Legendarni lopov že celo stoletje spodbuja filmarje, da si o njem izmišljajo vedno nove zgodbe. Nova različica Robina Hooda bo prikazala mladostna leta slovitega roparja in razkrila podrobnosti, ki so ga spodbodle, da se bojuje za pravice malega človeka. Kot mladenič, poln idealov, se plemič Robin iz Loxleyja (Taron Egerton) odpravi v križarsko vojno. Tam doživlja eno razočaranje za drugim, a postane prekaljen bojevnik. Po vrnitvi v rodno Anglijo pa spozna, da je njegova dežela polna korupcije ...

Kritiki so rekli, da v filmu ne kradejo revnim in dajejo ubogim, ampak kradejo boljšim režiserjem, pa bolj malo dajo gledalcem.

Tebe sem čakala: TV SLO 1 ob 22.30

C'est toi que j'attendais. Fr., 2020. Režija: Stéphanie Pillonca. Dok. film. 95 min.

Tebe sem čakala Foto Tv Slo

Protagonisti dokumentarnega filma z bolečo in ganljivo neposrednostjo odkritosrčno razgalijo zgodbe o starševstvu in iskanju lastnih korenin.

V filmu spoznamo dva para, ki sta v postopku posvojitve. eden od njiju se je za to odločil po izgubi svojega otroka. Tu je Alexandra, ki

je popolnoma sama rodila, medtem ko je bila kot najstnica v Franciji, in otroka takoj oddala. Zdaj, po treh desetletjih, pa si sina želi spoznati. Tu je učitelj Sylvian, ki ima danes sam dva otroka, a kot otrok je bil sam oddan v posvojitev. Danes si prizadeva izslediti svojo biološko mater ...

Pesem za nov začetek: TV SLO 1 ob 15.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Begin Again. ZDA, 2013. Režija: John Carney. Igrajo: Keira Knightley, Mark Ruffalo, James Corden, Hailee Steinfeld, Adam Levine. Drama. 110 min.

Pesem za nov začetek Foto Tv Slo

Gretta in Dave sta fant in dekle že od srednje šole, hkrati pa tudi skupaj ustvarjata glasbo. Ko Dan dobi pogodbo z veliko založbo, se odpravita v New York, a glasbeni posel in Danova slava spremenita njuno zvezo in ko Gretta izve za njegovo afero, ga zapusti. Medtem ko Gretta zdaj sama ustvarja v New Yorku, nanjo naleti nekdaj uspešen glasbeni producent Dan in v njej prepozna glasbeni talent.

Film o ljubezni, družini, glasbi in ustvarjalnosti z New Yorkom kot privlačno kuliso.