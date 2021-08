TV namigi: Rovtarji v Parizu, Wolverine in Insajder

Sobota, 7. avgusta



Rovtarji v Parizu: TV SLO ob 21.20





Wolverine: Planet TV ob 19.50







Insajder: Planet TV ob 22.05

Priljubljeni francoski komik Dany Boon predstavlja novo komedijo, za katero se je ob glavni vlogi podpisal tudi pod scenarij in režijo.Valentin D in Constance Brandt sta mednarodno priznana arhitekta, ki pripravljata razstavo v sloviti Palais de Tokyo. Nihče pa ne ve, da se čedni arhitekt Valentin sramuje svojega porekla ter da je vse prepričal, da je sirota, v resnici pa je sin navadnih trgovcev s kovino s severa Francije. Seveda pridejo na razstavo tudi prava mama, brat in sestra, zadeve pa se začnejo počasi zapletati.V predfilmu akcijske trilogije Možje X spoznamo nastanek mutanta Wolverina in njegovo strahovito nasilno, a hkrati tragično-romantično preteklost.Wolverina že od mladih let muči njegova divja narava, nad katero izgubi nadzor po smrti ljubljenega dekleta. Da bi se maščeval morilcu, pristane na kruti vojaški poskus, ki ga spremeni v ubijalski stvor. Na begu pred vojsko, ki ga želi izkoristiti, se Wolverine zaplete v številne uničujoče spopade na življenje in smrt.Detektiv Keith Frazier, sam osumljen kraje mamilarskega denarja, je določen za glavnega pogajalca, ko skupina roparjev zasede banko na Manhattnu in v njej zadrži skupino talcev.A vodja roparjev Dalton Russell nima zahtev. Ko se v vse vmeša še vplivna odvetnica Madeline White, je jasno, da nič ni, kot se zdi.