TV namigi: RTV Slovenija, Tatovi in Ni čas za smrt

Sreda, 13. julija

RTV Slovenija danes in jutri: TV SLO 1 ob 20.05

Slo., 2022. Vodi: Vida Petrovčič. Inf. odd.

Vlada je v državni zbor vložila predlog sprememb in dopolnitev zakona o RTV Slovenija in predlagala obravnavo po nujnem postopku, da bi preprečili težko popravljive posledice. Vodenje, upravljanje in nadzor bi namesto zdajšnjima programskemu in nadzornemu svetu prepustili enotnemu svetu RTV, ki bi štel 17 članov – predstavnikov zaposlenih in civilne družbe. Vlada želi s spremembami zagotoviti institucionalno in programsko avtonomijo RTV in zaščititi novinarsko oziroma uredniško neodvisnost.

O spremembah bo državni zbor odločal že ta teden, različna mnenja o tem pa bodo predstavili v nocojšnji oddaji RTV Slovenija danes in jutri.

Tatovi: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Takers. ZDA, 2010. Režija: John Luessenhop. Igrajo: Chris Brown, Hayden Christensen, Matt Dillon, Michael Ealy, Idris Elba, Paul Walker. Akc. film. 120 min.

Tatovi Foto Pro Plus

Los Angeles vznemirjajo popolno izvedeni bančni ropi, ki jih izvaja skupina izkušenih razvpitih bančnih roparjev, ki za seboj ne pušča nobenih sledi. Losangeleška policija jim je odločena stopiti na prste, najbolj goreč med njimi pa je izkušeni veteran Jack Welles, ki je prepričan, da bosta pohlep in uspeh roparjem slej ko prej stopila v glavo.

Ko se roparji odločijo izvesti še zadnji rop in si nagrabiti še več denarja, Welles končno dobi priložnost, da jih za vedno spravi za zapahe. Dobra igralska zasedba in hiter ritem sta plusa sicer klišejskega filma z dvoumnim koncem.

Ni čas za smrt: HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

No Time To Die. 2021. Režija: Cary Joji Fukunaga. Igrajo: Daniel Craig, Ana de Armas, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch. Akc. film. 160 min.

Tajni agent 007 James Bond se je umaknil iz aktivnega službovanja in kot upokojenec uživa mirno življenje na Jamajki. Vendar njegov mir ne traja dolgo, saj ga stari prijatelj Felix Leiter iz ameriške CIE prosi za pomoč.

Misija reševanja ugrabljenega znanstvenika se izkaže za veliko bolj zahrbtno, kot je bilo pričakovati, najboljšega agenta njenega veličanstva pa vodi po sledi skrivnostnega zlikovca, oboroženega z nevarno novo tehnologijo, ki do Jamesa goji osebne zamere.