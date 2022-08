TV namigi: Ruševine, vojne rane, Salt in Morje v času mrka

Ponedeljek, 8. avgusta

Ruševine, vojne rane: TV SLO 1 ob 21.00

Ruines: Les blessures de la guerre. Fr., 2021. Režija: Cédric Gruat. Zgod. 55 min.

Vojskovanje v 20. stoletju ni bilo več omejeno na bojišča, začelo je neposredno vplivati na civiliste, uničevalo je mesta.

Oddaja analizira, kakšen je pomen ruševin, ki jih spopadi puščajo za sabo. Skozi stoletje so ruševine postale sredstvo za propagando, za vzbujanje sovraštva ali za širjenje nasilja med prebivalstvom. Nekatere države so se odločile za obnovo in izbris vojne travme, druge so jih ohranile, da ne bi zamrl spomin na prizadejane grozote. Oddaja se posebej posveti trem vojnim ruševinam, tistim, ki so ostale po 1. svetovni vojni, tistim, ki so jih nemškim mestom povzročili zavezniki, in posledicam vojne v Siriji.

Salt: Kanal A ob 20.00

ZDA, 2010. Režija: Phillip Noyce. Igrajo: Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor, Daniel Olbrychski, August Diehl. Akc. film. 110 min.

Evelyn Salt je uspešna in izredno spoštovana agentka Cie, ki jo občuduje tudi njen šef in mentor Ted Winter.

Vse se spremeni, ko nekega dne v prostore Cie vkoraka prebegli ruski vohun, ki v zameno za zaščito Američanom ponuja izredno pomembno novico: Med obiskom v New Yorku, kjer se bo udeležil pogreba pokojnega podpredsednika ZDA, bo neznani atentator umoril ruskega predsednika. Ime atentatorja: Evelyn Salt. Winter ne more verjeti, da je Evelyn izdajalka.

Morje v času mrka: TV SLO 2 ob 22.35

Slo., 2008. Režija: Jure Pervanje. Igrajo: Boris Cavazza, Ajda Smrekar, Devi Bragalini, Brane Gruber, Pia Zemljič. Drama. 90 min.

Scenarij po istoimenskem romanu Mateta Dolenca je napisal Jurij Pervanje, ki je film tudi režiral.

Pisatelj Val Sebald se je na večer svojega življenja umaknil na otok. Družbo mu delajo nekaj sosedov, desetletni fantič in spomini na stare ljubezni. Njegovo realno življenje se vse bolj staplja z morjem. Riba je njegov zadnji in končni izziv. Na otok s skupino turistov pride Ivana, mlado dekle, ki se pojavi v Valovem življenju kot utelešenje njegove bržkone zadnje ljubezni, poosebljenje Ženske in vseh žensk.