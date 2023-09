TV namigi: Sherwood, Nedeljsko popoldne, Ropar čiste vesti in Sicario

Nedelja, 17. septembra

Sherwood (Premiera): TV SLO 2 ob 21.00

Sherwood. VB, 2022. 1. sezona. 1/6. Režija: Lewis Arnold. Igrajo: David Morrissey, Robert Glenister, Lesley Manville, Joanne Froggatt, Mark Frost, Alun Armstrong. Nad. 75 min.

Avtor serije James Graham se opira na resnične dogodke, ki so se zgodili v mestu Ashfield, v rudarskem okrožju Nottinghamshire, kjer je tudi odraščal. Gre za dva umora, ki sta pretresla skupnost. Najprej upokojenega rudarja Garyja na cesti ustrelijo z lokom, drugi moški je umorjen na svojem domu.

Boleči in nikoli pozabljeni dogodki iz preteklosti vzniknejo na površje, ugibanja in napetosti pa v skupnost vnesejo nemir. Umora preiskuje vodja lokalne policije Ian St Clair (David Morrissey), iz Londona pa pošljejo Kevina Salisburyja (Robert Glenister), ki je v preteklosti že posredoval v Ashfieldu. Leta 1984, ko se je Velika Britanija spopadala s hudo krizo, stavkami in nemiri, je bil Gary aretiran, a so bile po zaslugi Salisburyja obtožbe zavrnjene.

Nedeljsko popoldne (Premiera): TV SLO 1 ob 17.20

Slo., 2023. Zab. odd. 95 min.

Nedeljsko popoldne. Foto TVS

Voditelja Bernarda Žarn in Jože Robežnik gostita letošnjega zmagovalca Popevke Nina Ošlaka, ki zmagovalno pesem Med nama predstavlja tudi na glasbenem odru. Pridružili se mu bosta še voditeljici festivala Helena Blagne in Raiven, ki sta pripravili skupno pesem Ikona.

V goste prihajata še Marjana Grčman in Irena Shyama Hlebš, voditeljici oddaje Na lepše, ki se v osveženi podobi vrača na ekrane. Za naslov zmagovalke oddaje se v zabavnih igrah tokrat pomerita igralka Lara Jankovič in operna pevka Irena Yebuah Tiran, ki skupaj nastopata v gledališki predstavi Vročica. Kot stalna rubrika se v oddajo vrača Franci Kek s svojo skrito kamero.

Ropar čiste vesti (Premiera): Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Honest Thief. ZDA, 2020. Režija: Mark Williams. Igrajo: Liam Neeson, Kate Walsh, Jai Courtney, Jeffrey Donovan, Anthony Ramos. Akc. film. 150 min.

Tom Dolan (Liam Neeson) je bančni ropar, ki je v svoji karieri nakradel za devet milijonov dolarjev premoženja. Nikoli ga niso ujeli in njegova identiteta nikoli ni bila razkrita. Ko Tom spozna Annie (Kate Walsh), si želi zapustiti svet kriminala in zaživeti na novo s svojo ljubljeno ženo. Odloči se, da bo priznal svoje grehe in vrnil ves denar ter si s tem zagotovil svobodno in mirno življenje. Vendar se zadeva ne odvije brez zapletov. Dva agenta FBI, ki jima je dodeljen Tomov primer, se odločita denar zadržati zase, Tomu pa podtakniti umor.

Sicario: Onkraj zakona: Planet TV ob 21.55

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Sicario. ZDA, 2015. Režija: Denis Villeneuve. Igrajo: Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin, Victor Garber, Jon Bernthal. Akc. krim. 120 min.

Sicario: Onkraj zakona. Foto Planet TV

Načelna mlada agentka FBI (Emily Blunt) se pridruži tajni operaciji Cie, s katero naj bi uničili vodjo mehiškega mamilarskega kartela. Toda nevarna naloga na glavo postavi njena etična in moralna načela in vanjo zaseje dvom glede vsega, v kar je do takrat verjela ...

Odličen akcijski triler, nominiran za tri oskarje in zlato palmo, je požel splošne pohvale kritikov, ki jih je prepričal tako s scenarijem in režijo kot z glasbeno podlago in kinematografijo ter z nastopom glavnih igralcev.