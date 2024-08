TV namigi: Sigourney Weaver in Kevin Kline ter paralimpijske igre

Iz intervjuja v Vikendu

Kaj pa ste si mislili o Venomu, ko ste prvič naleteli nanj?

Tom Hardy: No, Venom je pa kul, on je – barabin. Moj sin mi je pravil vse o njem, obožuje ga. Venoma je zabavno igrati, ker je brezobziren, kompleksen in ker se ne drži nobenih pravil.

Se počutite, kot bi v filmu igrali več likov: Eddieja Brocka na eni strani in Venoma na drugi?

Tom Hardy: Ja, je kar večplastna igra, kar zadeva psihološko dinamiko za film o superjunaku. Bilo mi je vznemirljivo, ker je bil eden od njiju človeški in drugi ne. Igral sem z dvometrskim Nezemljanom. Eddie Brock mora shajati s tem, kar živi v njem. Onadva sta skupaj eno: Midva sva Venom je njuna mantra. Eden je pošast in drugi je preiskovalni novinar, ki raje ne bi tekel navzgor po stolpnicah. Eddie je prisiljen sprejeti temnejšo stran svoje osebnosti, ki jo prinese ta simbioza.

To je težko za Eddieja, za začetek se mora sprijazniti s tem, da Nezemljani obstajajo ...

Tom Hardy: Točno tako! Ne le da mora sprejeti to, da Nezemljani obstajajo, povrhu se je eden naselil v njem in ga sili, da dela nepredstavljive reči. V tem je tudi veliko humorja, saj ljudje seveda ne bodo verjeli, da v tebi živi Nezemljan, še posebno če se hvališ, da si preiskovalni novinar. Predstavljajte si, da se pojavi resnični vojni dopisnik in naznani: »V meni živi skoraj 400-kilogramski Nezemljan.« Vsi bi mislili, da se mu je zmešalo.