TV namigi: Skriti Karibi z Joanno Lumley, Napad in RoboCop

Četrtek, 28. januarja

Skriti Karibi z Joanno Lumley: Od Havane do Haitija: TV SLO 2 ob 20.00



Napad: Planet TV 2 ob 21.10

Napad Foto Planet TV

RoboCop: Kanal A ob 20.00

V dvodelni dokumentarni seriji spremljamo britansko igralko Joanno Lumley na potovanju po Karibskih otokih.V prvem delu obišče Kubo. Najprej se poda v prestolnico Havano, tam spozna eno najboljših kubanskih amaterskih boksark, si ogleda staro kubansko vilo in vajo kabareta. Nato obišče kmetijo tobaka in grob Cheja Guevare ter odpotuje v Matanzas, zibelko kubanske rumbe. Obišče tudi luksuzno letovišče na peščeni obali in območje mangrov, ki ga je poškodoval orkan ...Palestinski kirurg Amin se je povsem asimiliral v visoko izraelsko družbo. Nocoj bo sprejel prestižno stanovsko nagrado. Njegova privlačna žena Siham je morala nujno odpotovati k sorodnikom, zato mu ne more delati družbe na večeru.Naslednji dan Tel Aviv pretrese nov teroristični napad. Sredi noči Amina zbudi klic direktorja bolnišnice, ki mu naroči, naj nemudoma pride nazaj v službo. Razloga ne navede, ampak ga odpelje v mrtvašnico. Tam na mizi leži truplo Siham! Rane nakazujejo, naj bi bila prav ona samomorilska napadalka v zadnjem napadu.Piše se leto 2028 in multinacionalni konglomerat OmniCorp obvladuje robotsko tehnologijo. Ko je policist Alex Murphy med opravljanjem službenih dolžnosti hudo ranjen, OmniCorp vidi svojo priložnost za policista, ki bo pol človek in pol robot. OmniCorp zdaj predvideva Robocopa v vsakem mestu.Če je bil izvirni Robocop Paula Verhoevena iz leta 1987 poln nasilja in krvi, je priredba zelo omiljena, tako da so ga v kinu lahko gledali tudi mlajši. Brazilski režiser Jose Padilha v svojem hollywoodskem prvencu ohrani teme iz izvirnika, poudari pa človeško plat glavnega protagonista.