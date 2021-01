TV namigi: Skrivnost svobode, Lovec in Dober lažnivec

Sreda, 27. januarja



Skrivnost svobode: TV SLO 1 ob 20.00



Lovec: Zimska vojna: Kino ob 20.00

Dober lažnivec: HBO ob 20.00

Dober lažnivec Foto HBO

Že več kot 20 let podjetje Krupp vodi direktor Berthold Beitz, ki je vselej uspešno reševal težave in ima tudi tokrat načrt; podjetje naj bi rešil z novo podobo in novim poslovnim pristopom. Za uresničitev načrta najame Gola Manna, zgodovinarja, tretjega sina slavnega Thomasa Manna.Golo Mann začne po Bertholdovih napotkih pisati zgodovino znamenite družine Krupp, ustanoviteljice jeklarne. Toda bolj kot se Golo poglablja v preteklost rodbine Krupp, bolj prihaja na svetlo Bertholdova osebna zgodba iz druge svetovne vojne.Dolgo preden naj bi Sneguljčica uničila zlobno kraljico Ravenno, je njena sestra, ledena kraljica Freya, zaradi srce parajoče izgube zbežala iz kraljestva. Na severu je zgradila veličastno trdnjavo, v kateri je za vedno zamrznila svoje srce in desetletja posvetila urjenju legije smrtonosnih lovcev.Med njimi sta bila tudi njena najbolj cenjena bojevnika Eric in Sara, ki pa sta zavoljo svoje prepovedane ljubezni plačala visoko ceno. Ko Freya izve, da je Sneguljčica porazila Ravenno, naroči bojevnikom, naj ji pripeljejo sestrino magično ogledalo, s pomočjo katerega lahko ponovno obudi zlobno kraljico.V filmu prvič skupaj nastopita britanski igralski legendi Helen Mirren in Ian McKellen.Okoreli stari prevarant Roy Courtnay vrže oko na novo žrtev: nedavno ovdovelo, premožno Betty McLeish. Že od prvega srečanja jo začne Roy mrežiti s svojimi običajnimi manipulacijami in lažmi, Betty pa se zdi prevzeta od šarmantnega starega kavalirja in med njima se začne uglajena romanca. Ampak kar naj bi bila še ena goljufija, se nazadnje sprevrže v igro mačke in miši z najvišjimi stavami.