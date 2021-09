TV namigi: Slovenija ima talent, Človeška žival in Z Mišo

Nedelja, 26. septembra

Slovenija ima talent: POP TV ob 20.00





Človeška žival: Rojstvo, možgani, mišice: TV SLO ob 20.00

Človeška žival: Rojstvo, možgani, mišice Foto Tv Slo



Z Mišo: Matjaž Kek: TV SLO 20.50

Z Mišo Foto Jure Makovec Afp

Branko Čakarmiš bo stopil na oder in s pomočjo čarobnega umetnika nasmejal celotno dvorano. Marjetka in Ana bosta spremenili usodo talentom, ki se jim na odru ponesreči, Lado pa bo ostal brez svojega žirantskega sedeža, saj bo njegovo mesto prevzela skoraj stoletna gospa Fani.Največja presenečenja pa prinašata voditelja Peter Poles in Sašo Stare. Eni od pevk bosta izpolnila dolgoletno željo, saj bo sredi odra spoznala svojega glasbenega idola. Najbolj pa se ju bo dotaknilo mlado dekle z ganljivo življenjsko zgodbo in osupljivim talentom ...V prvem delu dokumentarne serije izvemo, zakaj so naši možgani posebni in kako lahko druge živali, na primer hobotnica, dosežejo visoko raven umskih sposobnosti z mnogo manjšimi možgani.V evoluciji je človek kot pokončna opica z drugačnim mišično-skeletnim sistemom pridobil neverjetno učinkovito obliko gibanja – dvonožni tek. Ko so se ljudje vpisali med najbolj vzdržljive tekače na svetu, so pridobili odločilno prednost pred številnimi drugimi vrstami.»Zame je odgovornost vredna največ, sprejemanje odgovornosti pa je ena glavnih vrednot,« pravi Matjaž Kek, nekdanji slovenski nogometaš, trener in aktualni selektor slovenske reprezentance.Kot igralec je največji pečat pustil v vijoličastem dresu, v katerem je skupaj igral devet let. Leta 2010 je slovensko reprezentanco popeljal na svetovno prvenstvo v Južni Afriki. Tokrat bo težje, vendar vse še ni izgubljeno. Še štiri tekme nas čakajo. In treba bo zmagovati.