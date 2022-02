TV namigi: Sobotno popoldne, EMA 2022 in Posledice

Sobota, 5. februarja

Sobotno popoldne: TV SLO 1 ob 17.40

Slo., 2022. Vodita: Ana Tavčar in Lorella Flego. Zab. odd. 75 min.

Na TVS prihaja nova popoldanska domača oddaja, ki so jo napovedali takole: »Vsako soboto slavimo lepote življenja; odstiramo trende, modo, kulturo bivanja in oblačenja, estetiko, dizajn ter drobne trenutke za veliko zadovoljstva. Svetujemo za vašo osebnostno rast, s pozitivno psihologijo in holističnimi pristopi nahranimo dušo in telo.«

Poleg znanih imen bosta Lorella Flego in Ana Tavčar v goste povabili tudi najboljše psihologe, osebne trenerje, astrologe, terapevte, strokovnjake za dom ter lepotne in modne svetovalce. Včasih bo ena od voditeljic svojo vlogo zamenjala in stopila v čevlje gostov.

EMA 2022, 1. predizbor: TV SLO 1 ob 20.20

Slo., 2022. Vodita: Melani Mekicar in Bojan Cvjetićanin. Zab. odd. 80 min.

EMA 2022 Foto Tv Slo

Izbor predstavnika RTV Slovenija za Pesem Evrovizije 2022 letos poteka v treh večerih, v dveh predizborih in finalnem izboru. V prvem predizboru se bo s svojimi skladbami predstavilo deset izvajalcev, šesterica pa se bo uvrstila v finalni izbor. Tri finaliste bodo izbrali gledalci prek telefonskega glasovanja, tri pa bo izbrala strokovna žirija.

V prvem predizboru bodo nastopili: July Jones, David Amaro, Le Serpentine, Bowrain & Brina, Jonatan Haller, Batista Cadillac, Zala Smolnikar - Z Á L I , Manouche ter dva zmagovalca izbora EMA freš, LUMA in Stela Sofia.

Posledice: POP TV ob 22.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Slo., 2018. Režija: Darko Štante. Igrajo: Matej Zemljič, Timon Šturbej, Gašper Markun, Lovro Zafred, Lea Cok. Drama. 110 min.

Posledice Foto Pro Plus

Andrej ima zaradi neprimernega in nasilnega vedenja težave s starši, šolo, socialno delavko, policijo in sodnico. Ko pristane v vzgojnem zavodu, si svoje mesto izbori v manjši tolpi fantov, ki jo vodi Žele. Skupaj se zapletajo v objestne avanture, zaznamovane z nasiljem, kriminalnimi dejanji, zabavami, drogami in alkoholom. Pod mladostniško objestnostjo pa Andrej skrbno varuje svojo skrivnost.

Sodoben filmski izdelek, ki izstopa iz okvirjev tega, česar smo vajeni, in hkrati ponudi vpogled v mlado generacijo ter njene želje, ideale in stiske.