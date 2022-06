TV namigi: Sol in ogenj, Talci na stadionu in Junaki oceana

Četrtek, 23. junija

Sol in ogenj: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 2 (od 5)

Salt and Fire. ZDA, 2016. Režija: Werner Herzog. Igrajo: Veronica Ferres, Michael Shannon, Gael García Bernal, Volker Michalowski, Lawrence Krauss. Triler. 115 min.

Združeni narodi pošljejo tri znanstvenike v Južno Ameriko, da bi preučili redke geološke formacije, ki bi lahko predstavljale ekološko katastrofo. Kmalu po prihodu jih ugrabijo plačanci, ki jih je najel zloglasni poslovnež Matt Riley, odgovoren za katastrofo. Toda ko se začne prebujati bližnji vulkan, morajo vsi združiti svoje moči, da bi preprečili najhuje.

Čeprav za na režijskem stolu sedi slaven režiser in je pred kamero plejada kakovostnih igralcev, so kritiki film ocenili kot preveč narativno zmedenega, da bi pritegnil gledalca.

Talci na stadionu: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Final Score. VB, 2018. Režija: Scott Mann. Igrajo: Pierce Brosnan, Dave Bautista, Martyn Ford, Gordon Alexander, Alexandra Dinu, Peter Pedrero, Nick Rowntree. Akc. film. 120 min.

Talci na stadionu Foto Pro Plus

Nevarni Arkady, nekdanji vodja revolucije v Rusiji, je prepričan, da je njegov izdajalski brat Dimitri še vedno živ in se skriva v Londonu. S svojimi možmi zavzame stadion ravno med pomembno nogometno tekmo, saj verjame, da je med gledalci tudi Dimitri. Po naključju se med talci znajde tudi nekdanji ameriški vojak Mike Knox, ki, kot kaže, edini lahko zaustavi Arkadyja in njegovo oboroženo ekipo.

Film s scenarijem brez smisla, ki ga je najbolje gledati ob pici in pivu, so rekli kritiki, in pohvalili akcijske scene.

Večni planet: Junaki oceana: HBO ob 21.40

Perpetual Planet: Heroes of the Oceans. VB, 2021. Režija: Naomi Austin. Dok. film. 55 min.

Večni planet: Junaki oceana Foto HBO

Veliki avstralski koralni greben, Antarktika in drugi edinstveni svetovni ekosistemi so prikazani v osupljivem in vizualno neverjetnem dokumentarcu. Legendarna oceanografinja Sylvia Earle in ekipa pionirskih pomorskih znanstvenikov pripovedujeta zgodbo o neverjetnem delu, ki se izvaja po vsem planetu, da bi zaščitili občutljivi ekosistem.

Dokumentarec prinaša prikaz čudes morja, živečega laboratorija, v katerem živimo vsi, in zapletene znanosti, ki se vsak dan odvija pod morsko gladino.