TV namigi: Sovjetska zveza, Prelomni dnevi in Preverjeno

Stoletje Sovjetske zveze

The Soviet Union: 100th Anniversary 1922. VB, 2022. 1/3. Režija: Lyndy Saville. Dok. serija. 60 min.

Po petih letih državljanske vojne je bila 30. decembra 1922 ustanovljena Sovjetska zveza, prva socialistična država na svetu, ki je vtisnila neizbrisen pečat vsemu dvajsetemu stoletju.

Dokumentarna serija spremlja njen razvoj od ustanovitve do razpada. Prvi voditelj nove države Sovjetske zveze je postal Lenin, a ji ni vladal dolgo. Z železno pestjo in veliko čistko si je Stalin po njegovi smrti zagotovil popolno oblast nad državo. V boju s Hitlerjem, s katerim je najprej sklenil sporazum o nenapadanju, je v bitkah pri Kursku in za Stalingrad zaveznikom pomagal do zmage v drugi svetovni vojni in skupaj z njimi začrtal, kakšen naj bi bil svet po njej.

Darkest Hour. ZDA, 2017. Režija: Joe Wright. Igrajo: Gary Oldman, Lily James, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn. Zgod. drama. 125 min.

Druga svetovna vojna. Nemški vojaški stroj je do junija 1940 osvojil že polovico Evrope. Pravkar potrjeni predsednik britanske vlade Winston Churchill se je uprl pogajanjem z nacistično Nemčijo in je vztrajal pri tem, da se Hitlerju ne sme (več) popuščati. Vladni kabinet je postavil pred dejstvo, da se bo Združeno kraljestvo borilo za svoje ideale in svobodo naroda. V svojem prvem govoru kot premier 19. maja 1940 sodržavljanom ni obljubil »ničesar, razen krvi, truda, solz in potu«. Njegova odločitev je spremenila tok zgodovine ...

Film je dobil dva oskarja: za masko in Gary Oldman za glavno moško vlogo.

Slo., 2022. Magazin. 50 min.

Ekipa se je pridružila policijskim patruljam ob slovensko-hrvaški meji, kjer na nekaterih mestih še vedno ostaja bodeča žica. Ne mine dan, ko domačini policiji ne bi javljali novih primerov ljudi, ki mnogokrat povsem premraženi čakajo na pomoč. Domačini jim pomagajo po svojih močeh. Pretresejo jih zgodbe otrok, nedavno je nad njihovo vasjo zaradi podhladitve umrlo 21-letno dekle. Ekipa se je pridružila tudi konjenici na obhodu in prisluhnila zgodbam policistov.

Predstavili bodo tudi slovenskega kandidata za prestižno svetovno nagrado za najboljšega učitelja.