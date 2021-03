TV namigi: Spolnost in islam, Gilda in Rešite Amazonijo

Torek, 16. marca

Seyran Ates je nemška odvetnica, rojena v Turčiji, ustanoviteljica liberalne mošeje v Berlinu, kjer skupaj molijo ženske in moški, hetero- in homoseksualci, suniti in šiiti; molitve lahko vodijo tudi ženske, ki se same odločajo o nošenju naglavne rute.Feministka, zagovornica človekovih pravic, borka za pravice skupnosti LGBT in za versko svobodo že od leta 2006 živi pod policijsko zaščito, saj je tarča na stotine groženj, nanjo so streljali, islamski kleriki pa so razglasili dve fatvi, ki terjata njeno smrt.Danska dokumentarna oddaja razkriva neverjetno življenjsko zgodbo Seyran Ates, ki se zavzema za modernizacijo, tudi seksualno revolucijo islama.Film o življenju in smrti Gilde, znamenite argentinske pevke. Gilda je pela glasbo posebne zvrsti, imenovane cumbia. V 90. letih prejšnjega stoletja je razburkala glasbeno sceno v Južni Ameriki.Rodila se je kot Miriam Alejandra Bianchi in je bila do 30. leta starosti vrtnarica in vzgojiteljica v vrtcu, potem pa je v šestih letih, vse do svoje tragične smrti, dosegla v glasbi vse, kar mnogim glasbenikom ne uspe v dolgoletni karieri. Postala je kulturna glasbena ikona in za nekatere celo svetnica. Film odlikujeza odlična igra in spevni glas urugvajske igralke Natalie Oriero.Amazonski deževni pragozd se predvsem v zadnjih dveh desetletjih pospešeno krči. Izsiljevanje domorodnih ljudstev, grožnje s smrtjo, izsekavanje dreves in požiganje rastja za pridobivanje kmetijskih površin za plantaže soje in živinorejo, so se pod vladavino Jairja Bolsonara močno okrepili.Zato so tako imenovana zelena pljuča Zemlje ponekod videti bolj kot pljuča verižnega kadilca.