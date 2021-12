TV namigi: Športnik leta 2021, Zagros in Zapor

Torek, 14. decembra

Športnik leta 2021: TV SLO 2 ob 20.00

Slo., 2021. Voditelja: Ajda Smrekar in Saša Jerković. Prenos. 80 min.

Na vrsti bo že 54. podelitev nagrad Društva športnih novinarjev Slovenije. Prireditev bo potekala v Cankarjevem domu v Ljubljani, tako kot predlani jo bosta vodila igralka Ajda Smrekar in športni novinar TVS Saša Jerković.

Športni novinarji Slovenije bodo tudi tokrat podelili nagrade najboljšemu športniku, najboljši športnici in najboljši športni ekipi leta v Sloveniji. Izbira bo letos težka, saj so bili športniki letos zelo uspešni, med drugim so osvojili pet olimpijskih odličij. V zabavnem delu programa bo sodelovala glasbena skupina Big Foot Mama. Lani so športniki leta postali kolesar Primož Roglič, tekačica na smučeh Anamarija Lampič in rokometna reprezentanca.

Zagros: TV SLO 1 ob 21.20

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Zagros. Bel./Niz., 2017. Režija: Sahim Omar Kalifa. Igrajo: Feyyaz Duman, Maaike Neuville, Aziz Çapkurt, Yusuf Çetin. Drama. 105 min.

Zagros Foto Tvspored-service Tv Slo

Drama prinaša svež vpogled v tradicionalne družbeno-družinske zakonitosti in norme, ki posamezniku onemogočajo svobodno izbiro in ga silijo v nemogoče življenjske položaje.

Zagros je preprost, zadovoljen pastir. Poročen je z lepo in napredno Havin, s katero imata ljubko deklico. Havin, ki je mestno dekle, med vaškimi starešinami in moževimi sorodniki ni srečna. Zagros po več dni ostaja na planini s čredo ovac in nekoč, ko je sama, jo Zagrosovi sorodniki napadejo – očitajo ji nezvestobo in ji celo grozijo s smrtjo. Havin pobegne in poišče zavetišče pri kurdskih gverilkah, nato pa s hčerko pobegne v Belgijo ...

Zapor: HBO ob 20.00

Time. Koprod., 2021. 1/3. Režija: Lewis Arnold. Igrajo: Sean Bean, Stephen Graham, James Nelson-Joyce, Hannah Walters, Dean Fagan. Miniserija. 55 min.

Zapor Foto HBO

Drama spremlja življenje v sodobnih britanskih kaznilnicah skozi oči dveh zelo različnih oseb.

Mark Cobden je učitelj, oče in mož, ki je ponesreči ubil nedolžnega človeka. Pod bremenom krivde in vesti brez zadržkov sprejme svojo štiriletno zaporno kazen. Eric McNally je paznik v zaporu. Kot skrben in pošten človek si po najboljših močeh prizadeva zaščititi tiste, ki so pod njegovim varstvom. V nasilnem okolju je to izziv.