TV namigi: Sto metrov, Dekliška noč in Zvezdne steze

Sobota, 31. julija

Sto metrov: TV SLO 1 ob 20.20

Dekliška noč: POP TV ob 20.00





Zvezdne steze: Kanal A ob 20.00

Zvezdne steze Foto Pro Plus

Ramon je uspešen in cenjen v službi in doma ima ljubečo družino, ki ga občuduje; njegovo življenje je zavidanja vredno. Potem pa izve, da ima multiplo sklerozo in da prej ali slej ne bo zmogel prehoditi niti sto metrov. Ramon se mora odločiti: ali se bo vdal in dovolil, da izčrpavajoča bolezen počasi prevzame njegovo telo, ali pa se bo zanj pokončno bojeval. Ob rojstvu drugega otroka se v njem prebudi borec in odloči se, da se loti najtežjega in najskrajnejšega triatlona.Film, posnet po ganljivi in navdiha polni resnični zgodbi.Pet najboljših prijateljic s kolidža se po desetih letih ponovno sreča na divji dekliščini v Miamiju. Nebrzdano žuranje deklet prestopi vse zakonite meje in se mračno prekine, ko po nesreči ubijejo striptizerja. Medtem ko panično tuhtajo, kako naj se izvlečejo iz godlje, njihovo noč popestrijo nepričakovani, a tudi komični zapleti, ki jih nazadnje zbližajo v najpomembnejšem trenutku.Film, ki si želi biti mešanica Totalnih pokvarjencev, Vikenda pri Berniju in Road Tripa, a zaradi pomanjkanja dobrega scenarija ostane zgolj njihov zvodenel približek.Na dan rojstva bodočega kapitana ladje Enterprise, Jamesa Kirka, njegov oče umre v bitki z neznano vesoljsko ladjo.Dvajset let kasneje Kirk odraste v uporniškega najstnika, ki na akademiji spozna preudarnega Spocka s planeta Vulkan. Čeprav gredo Kirkovi objestni izpadi vsem na živce, z manjšo ukano pristane v posadki ladje Enterprise, ki se odpravlja na nujno misijo na Vulkan. Poleg Kirka se na nepozabno vesoljsko pustolovščino odpravijo tudi obetavni kadeti Nyota Uhura, Hikaru Sulu, Pavel Chekov in mladi poveljnik Spock.