TV namigi: Sunny ob strani, Zlata glasova in Iztrebljevalec

Sreda, 25. maja

Sunny ob strani: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Standing Up for Sunny. Avstral., 2019. Režija: Steven Vidler. Igrajo: RJ Mitte, Radha Mitchell, Sam Reid, Barry Humphries, Matt Nable. Kom./Rom. drama. 95 min.

Travis je osamljen mlajši moški s cerebralno paralizo. Naenkrat se znajde v vlogi svetovalca in učitelja prijateljice Sunny, ki se pripravlja na standup nastop pod pokroviteljstvom svojega fanta Mikeyja. Sunny je nesamozavestno dekle s travmami iz otroštva, ki se navzven kažejo kot bulimični napadi. Poleg tega ne verjame v svoje komične sposobnosti.

Ob Travisovem vodstvu pa le začne verjeti vase. Tudi njen fant Mikey se razveseli njunega sodelovanja, saj si želi Sunnyjinega uspeha, vendar zaradi lastnih interesov na radijski postaji. Travis pa je drugačen. Zares se zagleda vanjo ...

Zlata glasova: TV SLO 2 ob 22.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Golden Voices. Izr., 2019. Režija: Evgenij Ruman. Igrajo: Maria Belkin, Vladimir Friedman, Evelin Hagoel. Kom. 95 min.

Zlata glasova Foto Tv Slo

Juda Victor in Raya Frenkel sta bila več desetletij zlata glasova sovjetske filmske sinhronizacije. Redki zahodni filmi, ki so »zablodili« v Sovjetsko zvezo, so bili vsi »ozvočeni« z njunim glasom. Toda leta 1990 Sovjetska zveza propade, Victor in Raya pa se v želji po boljšem življenju odločita za aliyah, kar pomeni selitev v obljubljeno deželo Izrael.

Ko pristaneta v Izraelu, se otroško veselita novih priložnosti – toda v Izraelu ni potreb po ruskih umetnikih sinhronizacije. Njuna talent in znanje povzročita čudaške in nepričakovane dogodke, kar je za njun nov življenjski začetek v Izraelu, skorajda malo preveč.

Iztrebljevalec 2049: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Blade Runner 2049. ZDA, 2017. Režija: Denis Villeneuve. Igrajo: Harrison Ford, Ryan Gosling, Ana de Armas, Dave Bautista, Robin Wright. Akc. film. 180 min.

Film se dogaja trideset let po dogodkih iz legendarnega prvega Iztrebljevalca režiserja Ridleyja Scotta. Policist K med preiskavo nepričakovano razkrije dolgo zakopano skrivnost; ta bi utegnila pahniti delček družbe, ki še ostaja na uničenem svetu, v popoln kaos.

Odkritje ga prisili, da gre na lov za upokojenim policistom Rickom Deckardom, nekdanjim iztrebljevalcem replikantov, za katerim se je pred tridesetimi leti izgubila vsaka sled.