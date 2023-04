TV namigi: Super par, Mavretanec, Ledena Zemlja in zadnji poleti

Nedelja, 2. aprila

Super par (Premiera): Pop TV ob 20.00

Slo., 2023. Vodi: Srđan Milovanović. Resn. šov. 90 min.

Super par je nov resničnostni šov, v katerem bo osem parov – med njimi so tudi nekateri znani Slovenci – postavljenih pred zanimive in vznemirljive fizične in psihološke izzive. Pare bo spremljala cela paleta čustev, od vzhičenosti in veselja do preračunljivosti in prepirov. Pomembno bo, kako dobro se pari poznajo in kako močno si zaupajo. Na koncu bodo te preizkušnje najboljšemu paru prinesle lepo denarno nagrado in naziv Super par Slovenije.

V prvi oddaji bodo predstavili pare. Med njimi je par, ki ima že na samem začetku skrivno nalogo. V voditeljske čevlje Super para stopa igralec, animator, učitelj, mož in oče treh otrok Srđan Milovanović, ki so ga gledalci spoznali v šovu Znan obraz ima svoj glas.

Mavretanec: Dnevnik iz Guantanama (Premiera): Planet TV ob 19.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Mauritanian. Koprod., 2021. Režija: Kevin Macdonald. Igrajo: Tahar Rahim, Nouhe Hamady Bari, Jodie Foster, Saadna Hamoud, Mohamed Yeslem Mousse, Shailene Woodley. Drama. 135 min.

Pravna drama je posneta po spominih Mohamedouja Oulda Slahija z naslovom Dnevnik iz Guantanama, ki so močno cenzurirani izšli leta 2015, ko je bil Slahi še zaprt v vojaškem zaporu.

Mavretanec Slahi (Tahir Rahim) je obtožen najema teroristov, ki so 11. septembra strmoglavili letala v stolpe Svetovnega trgovinskega centra. Štirinajst let preživi zaprt v ameriškem vojaškem zaporu Guantanamo, kamor so ga poslali brez obtožbe in brez sojenja. Ko že izgubi upanje, najde zaveznico v odvetnici Nancy Hollander (Jodie Foster) in njeni sodelavki Teri Duncan (Shailene​ Woodley).

Ledena Zemlja: Zamrznjeni svetovi (Premiera): TV SLO 2 ob 20.00

Frozen Planet II: Frozen Worlds. VB, 2022. 1/6. Režija: Alex Lanchester. Dok. serija. 55 min.

Ledena Zemlja: Zamrznjeni svetovi. FotoTVS

Druga sezona serije Ledena Zemlja razkriva življenje v odročnih in dozdevno neprijaznih kotičkih našega planeta – ne le na polarnih območjih, temveč v vseh ledenih divjinah na Zemlji. Posneta je z najsodobnejšo tehniko, tako da smo lahko od blizu priča boju za preživetje živali v tem negostoljubnem okolju. To je ena zadnjih priložnosti za ogled življenja v čudoviti pokrajini, ki počasi izginja.

Prvi del serije nam na potovanju od tečaja do tečaja razkriva presenetljive zamrznjene svetove, ki jih najdemo skoraj povsod na planetu, in izjemne živali, ki tam živijo. Z Antarktike se odpravimo v visoko gorovje Karakorum v Pakistanu, skrivnostno puščavo Gobi, prostrano mongolsko stepo, zasnežene gozdove in zimsko tundro. Potovanje po zamrznjenih svetovih se konča na vrhu planeta, na Arktiki, kjer ledena pokrajina zaradi segrevanja Zemlje prestaja velike spremembe.

Smučarski poeti: TV SLO 2 ob 9.30

Svetovni pokal, Planica 2023. Prenos. 165 minut.

Anže Lanišek v Planici. Foto Voranc Vogel/Delo

Na planiški letalnici bodo gledalci lahko spremljali še zadnjo tekmo naporne sezone. Videli bodo zaključek boja za mali kristalni globus v poletih.

Po koncu bodo sledile tudi podelitve najboljšim v letošnji sezoni. Veliki kristalni globus bo drugič v karieri dvignil Norvežan Halvor Egner Granerud. Preden odidejo na zaslužen dopust, bodo slovenski orli znova skušali navdušiti domače navijače.

Tekma bo na sporedu bo 10.00.