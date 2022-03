TV namigi: Svet brez čebel, Kruha in iger in Preverjeno

Torek, 1. marca

Svet brez čebel: TV SLO 2 ob 20.00

A World Without Bees. Fr., 2021. Režija: Nicolas Dupuis in Elsa Putelat. Dok. odd. 60 min.

V dokumentarni oddaji spoznamo skupno usodo čebel in čebelarjev iz Francije, Kambodže, Ekvadorja, Bolivije, Kolumbije, ZDA in Kitajske. Oglašajo se alarmi in vse več je znakov, da so čebele po svetu vse bolj ogrožene. Kaj lahko ljudje storimo, da ne pride do katastrofe?

V nekaterih delih Kitajske so že desetletja prisiljeni sadno drevje opraševati ročno, v Kaliforniji mandlje oprašujejo strojno, znanstveniki pa razvijajo celo robotske čebele in gensko spremenjene čebele, ki bi bile odporne na strupe.

Kruha in iger: TV SLO 2 ob 21.00

Slo., 2011. Režija: Klemen Dvornik. Igrajo: Jonas Žnidaršič, Peter Musevski, Saša Pavček, Jurij Drevenšek, Tjaša Hrovat. Kom. 105 min.

Zadnji izdihljaji socializma in prvi znaki tranzicije so za večino odraslih smešni, ker se jih dobro spomnimo, hkrati pa nismo več vpleteni vanje.

To je za okvir celovečernega prvenca vzel Klemen Dvornik in posnel zgodbo o družini Novak, ki se teden pred pustom v maskah odpelje v Ljubljano na snemanje najbolj priljubljene TV oddaje, kviza Vrteča sreča. Dvornik obdrži ravnotežje med huronsko zabavo in družbeno kritiko, ki ne razkriva le preteklosti.

Preverjeno: POP TV ob 21.45

Slo., 2022. Vodi: Alenka Arko. Magazin. 60 min.

Kdo so fantje in dekle, ki nas bodo letos predstavljali na tekmovanju za pesem Evrovizije? Kako so začeli, kakšne ambicije imajo in kako bodo uskladili srednješolske obveznosti s potjo v Italijo?

Športniki, naši olimpijci s kolajnami in brez, novinarji in spremljevalci pripovedujejo o bivanju na Kitajskem. Kako so se počutili?

Morda bo že na naslednjih olimpijskih igrah nastopil 19-letni fant iz Maribora, eden izmed najbolj perspektivnih mladih boksarjev v Evropi. Pri 14-ih se je podal na nevarno pot iz Afganistana.