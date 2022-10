TV namigi: Tajkuni: Ruska federacija, Mi, študentje ...

Nedelja, 2. oktobra

Tajkuni: Ruska federacija: TV SLO 2 ob 21.15

Tycoons. VB, 2022. 1/3. Dok. serija. 50 min.

Danes je na svetu približno tri tisoč ljudi, ki veljajo za milijarderje. Dokumentarna serija predstavi ruske, ameriške in kitajske velebogataše in pojasni njihov vpliv na sodobno družbo. Ruska federacija ima kar nekaj milijarderjev oziroma oligarhov, kot jim pravimo. Prva generacija oligarhov izvira iz časov, ko je Sovjetska zveza naredila prve korake proti tržnemu gospodarstvu. Kljub velikanskemu bogastvu pa je njihova neodvisnost že dolgo omejena z vdanostjo ruski vladi oziroma njenemu predsedniku Putinu. Nekateri so na lastni koži občutili, kaj pomeni, če se mu postavijo po robu.

Mi, študentje: TV SLO 1 ob 22.25

Nous, étudiants! Koprod., 2022. Režija: Rafiki Fariala. Dok. film. 95 min.

Prijatelji Nestor, Aaron, Benjamin in Rafiki so študentje Univerze v Banguiju. Predavanjem sledijo v prenatrpanih predavalnicah, se spopadajo s pristranskim ocenjevanjem in se izogibajo stikom z dekleti, ki ugajajo njihovim profesorjem. Kljub težkim razmeram pa sanjajo o boljši prihodnosti zase in za vso Srednjeafriško republiko. Tako se Rafiki odloči posneti dokumentarni film in z njim opozoriti svet na izzive srednjeafriških študentov. Gre za topel prvenec, ki lepo prikaže težko življenje študentov v Srednjeafriški republiki, in hkrati prvi film iz te države po skoraj dvajsetih letih, ki se je spet pojavil v mednarodni sferi.

Štartaj, Slovenija!:Pop TV ob 18.05

Slo., 2022. Vodi: Aleš Novak. 1. del. Podjetniška oddaja. 45 min.

Na spored prihaja sedma sezona oddaje, v kateri gledalci spoznajo zgodbe in izdelke slovenskih podjetnikov, ki v oddaji dobijo priložnost za preboj na trg. Tokrat bodo gledalci spoznali osem novih podjetnikov in novega voditelja Aleša Novaka. Dan Strajnar se je odločil, da bo iz izobraženega bančnika raje napredoval v picopeka. Na potovanju je spoznal napolitanske pice in pripravo le-teh spremenil v svoj hobi. V oddaji vidimo, koliko volje, odrekanja in strokovnega znanja je potrebno, da lahko njegove Pausa pice pridejo na police trgovin. Dan pravi, da je dobre stvari pač treba deliti.