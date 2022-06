TV namigi: Tekač, Alfa in Zakon po italijansko

Petek, 17. junija

Tekač: TV SLO 2 ob 21.15

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Race. Kan., 2016. Režija: Stephen Hopkins. Igrajo: Stephan James, Jason Sudeikis, Eli Goree, Shanice Banton. Bio. film. 135 min.

Jesse Owens se že v mladosti dokazuje kot izjemen športnik, toda zaradi temne polti je v ZDA velikokrat žrtev rasnega razlikovanja. Pod svoje okrilje ga vzame trener Larry, ki ga začne pripravljati na olimpijske igre. Jesse se mora odločiti, ali naj kot športnik odpotuje na olimpijske igre ali pa pokaže solidarnost z drugimi zatiranimi temnopoltimi Američani in tekmovanje bojkotira.

Znani so dosežki Owensa na olimpijskih igrah v Berlinu leta 1936 pred očmi Adolfa Hitlerja, film pa prikaže njegovo pot do tja.

Alfa: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Alpha. ZDA, 2018. Režija: Albert Hughes. Igrajo: Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Marcin Kowalczyk, Jens Hultén, Natassia Malthe. Pust. film. 110 min.

Alfa Foto Pro Plus

Epska pustolovščina se odvija v zadnji ledeni dobi, pred več kot 20.000 leti, in sicer nekje na območju današnje Evrope.

Med prvim lovom z najbolj elitno skupino lovcev iz svojega plemena je mladenič hudo ranjen in drugi ga pustijo samega. Duhovno in telesno zlomljen se bo moral znajti v izjemno sovražnem divjem okolju. Potem ko po spletu okoliščin reši poškodovanega volka, ki ga je trop zapustil, se bo morala nenavadna dvojica naučiti medsebojnega zaupanja in zavezništva ...

Zakon po italijansko: TV SLO 1 ob 22.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Matrimonio all'italiana. Ita., 1964. Režija: Vittorio De Sica. Igrajo: Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Aldo Puglisi, Tecla Scarano, Marilù Tolo. Rom. kom. 105 min.

Zakon po italijansko Foto Tv Slo

Ognjevita Sophia Loren na vrhuncu igralske moči v vlogi prostitutke, ki terja pravico v moškem svetu.

Mladi Domenico se med drugo svetovno vojno v Neaplju zagleda v lepotico Filumeno Marturano. Ob snidenju čez nekaj let začneta strastno afero, ki traja dve desetletji. Njuna zveza je nenavadna. Domenico vzdržuje Filumeno in njene otroke, a obema je jasno, da poroka ni mogoča. Nato ji pride na uho, da se namerava poročiti z drugo ...