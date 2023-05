TV namigi: Tesla, Ljubezen po svetu in Najlepši kotički Hrvaške

Nedelja, 21. maja

Tesla (Premiera): Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Tesla. ZDA, 2020. Režija: Michael Almereyda. Igrajo: Ethan Hawke, Eve Hewson, Eli A. Smith, Josh Hamilton, Lucy Walters, Luna Jokić. Bio. film. 140 min.

To je film o vizionarskem izumitelju Nikoli Tesli, o njegovih dosežkih na področju elektrike in o njegovem odnosu z izumiteljem Thomasom Alvo Edisonom in filantropinjo Anne Morgan, sicer hčerko znanega finančnika J. P. Morgana. Slednja je v filmu uporabljena tudi kot pripovedovalka zgodbe.

Življenjska zgodba človeka, ki je, kot pravijo, »sanjal 20. stoletje«, kronološko spremlja Teslova ameriška leta, predstavi njegova ključna odkritja in izume ter prikaže njegov spor s Thomasom Edisonom.

Ljubezen po svetu (Premiera): TV SLO 1 ob 22.30

Ljubav oko svijeta. Nem./Hrv., 2021. Režija: Anđela Rostuhar, Davor Rostuhar. Dok. film. 80 min.

Ljubezen po svetu. Foto TVS

Mlad par je na poročnem potovanju obkrožil svet in skozi prizmo različnih kultur, običajev in verovanj raziskoval, kaj je ljubezen. Tako gledalci spoznajo več parov iz 30 držav, med drugim iz Francije, Omana, Irana, Indije, Kirgizistana, z Maldivov, s Kitajske in iz Združenih držav Amerike.

Skupaj razmišljajo o tem, kako zelo je ljubezensko razmerje določeno družbeno, geografsko in kulturno. Pokažejo tudi, kako sta se spoznala ustvarjalca oddaje. Kako sta se počutila na začetku in kako bi opisala svoje razmerje zdaj? Kaj pričakujeta drug od drugega? Kaj sploh je ljubezen?

Najlepši kotički Hrvaške (Premiera): Pop TV ob 17.00

Coolturist. Hrv., 2022. Vodi: Riana Petanjek. Dok. serija. 35 min.

Najlepši kotički Hrvaške. Foto Pop TV

Večina Slovencev je že uživala v lepotah hrvaškega morja ali kje drugje. A gotovo ne poznamo vseh skritih in najlepših kotičkov Hrvaške. Zato nam bodo v oddaji odkrivali naravne lepote, ki jih še ne poznamo, začinili pa jih bodo še s pustolovskim pridihom, gastronomskimi okusi in sproščujočim uživanjem. Hrvaško kulturo nam bodo predstavili na nekoliko drugačen način in morda dobimo koristno idejo za naslednji dopust.