TV namigi: Tihotapec, Deadpool 2 ter Nelly in Nadine

Nedelja, 22. januarja

Tihotapec (Premiera): Pop TV ob 20.00

American Made. ZDA, 2017. Režija: Doug Liman. Igrajo: Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Sarah Wright, Jesse Plemons, Caleb Landry Jones. Akc. film. 135 min.

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Tom Cruise je upodobil pilota ter tihotapca drog in orožja Adlerja Berrimana Seala poznanega kot Barryja Seala, ki je v 80. letih svojo tihotapsko kariero začel kot pilot za medellinski kartel, da ga ne bi zaprli, pa je pozneje postal tudi tajni agent Cie. Skrbel je za transport marihuane, kokaina in pozneje tudi drugih drog iz Južne v Severno Ameriko. Njegov posel je najbolj cvetel med letoma 1976 in 1984, ko ga je vodil z zanemarjenega malega letališča Mena v Arkansasu. Naposled so ga aretirali, vendar se je zaporu izognil tako, da je svoje usluge ponudil ameriškim oblastem ...

Deadpool 2 (Premiera): Planet TV ob 20.00

Deadpool 2. ZDA, 2018. Režija: David Leitch. Igrajo: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin, Julian Dennison, Zazie Beetz. Akc. film. 130 min.

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Deadpool 2. Foto Planet TV

Nadaljevanje zgodbe je še bolj divje in nepredvidljivo od prvega dela, polno značilnega črnega humorja in obešenjaških komentarjev glavnega junaka Wada Wilsona oziroma Deadpoola.

Po dveh mirnih letih pobijanja zlikovcev življenje Wada Wilsona pretrese tragedija, ki v njem zbudi samomorilske težnje. Te so za neumrljivega človeka seveda brezpredmetne, zato mora Deadpool svoje odrešenje iskati drugje. Nejevoljno se pridruži skupini mutantov profesorja Xavierja, da bi zaščitil problematičnega dečka Russlla z ognjenimi močmi pred Cablom, nevarnim kiborgom iz prihodnosti, ki ga namerava ubiti.

Nelly in Nadine (Premiera): TV SLO 1 ob 22.20

Nelly & Nadine. Šved., 2022. Režija: Magnus Gertten. Dok. film. 95 min.

Nelly in Nadine. Foto TVS

Dokumentarni film priča o neverjetni ljubezenski zgodbi Nelly Mousset Vos in Nadine Hwang, ki sta se kot interniranki v koncentracijskem taborišču Ravensbrück zaljubili na božični večer leta 1944. Kasneje so ju ločili, a sta obe preživeli in prepotovali svet, da bi lahko bili skupaj. Njuna življenjska zveza je bila dolgo prekrita s tančico skrivnostnosti, zdaj pa se je Nellyjina vnukinja odločila odpreti zaboje z bogatim rokopisnim in filmskim gradivom in režiser Magnus Gertten je posnel njuno navdihujočo zgodbo.