TV namigi: Tisoč in en gol, Ves denar sveta in Volitve

Nedelja, 20. novembra

Tisoč in en gol: TV SLO 2 ob 15.30, 16.15 in 18.50

Slo., 2022. Vodita: Anže Bašelj in Saša Jerković. Športna odd.

Zalenja se svetovno prvenstvo v nogometu in ob njem bodo na TV Slovenija vsak dan pripravljali posebno oddajo o dogajanju na prvenstvu, ki jo bosta izmenjaje vodila Anže Bašelj in Saša Jerković. Tako Jerković kot Bašelj bosta imela ob sebi po dva stalna gosta in dodatno še enega. Jerkovićeva sodelavca bosta Nenad Protega in Sanel Konjević, Bašljeva Mitja Viler in Jasmin Jerič. Konjević in Jerič bosta v vlogi analitika, ki bosta poskušala na vsaki tekmi najti elemente, na katere običajni gledalci niso pozorni. Pomagala jima bo posebna grafika, ki je novost ne le pri nas, ampak tudi po svetu.

Ves denar sveta: Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Ves denar sveta. Foto Planet TV

All the Money in the World. ZDA, 2017. Režija: Ridley Scott. Igrajo: Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg, Romain Duris, Timothy Hutton. Drama. 135 min.

Film, posnet po resničnih dogodkih, pripoveduje zgodbo šestnajstletnega Johna Paula Gettyja III. (Charlie Plummer), ki ga leta 1973 ugrabijo v Rimu. Njegova obupana mati Gail (Michelle Williams) skuša prepričati njegovega dedka, milijarderja Gettyja starejšega (Christopher Plummer), da bi plačal odkupnino. Možakar se nikakor ne da prepričati, ugrabitelji pa so čedalje bolj nasilni in postavljajo čedalje bolj muhaste zahteve. Ker življenje njenega sina visi na nitki, Gail sklene nepričakovano zavezništvo z Gettyjevim svetovalcem Chaceom (Mark Wahlberg) ...

Volitve: Kako smo volili in Odločitev 2022: TV SLO 1 ob 19.50 in Pop TV ob 21.10

Slo., 2022. Inf. odd. 140 min.

Na dan lokalnih volitev bodo tako na TVS kot na Pop TV pripravili posebne volilne oddaje, kjer bodo spremljali izide lokalnih volitev in jih s pomočjo gostov tudi analizirali. Na TVS bodo njihovi dopisniki v dvanajstih mestnih občinah in v vseh najpomembnejših volilnih štabih zbirali odzive zmagovalcev in poražencev. Kdo bo izvoljen, kdo se bo moral pomeriti še v drugem krogu? Na Pop TV bosta oddajo vodila Petra Kerčmar in Jani Muhič, novinarji se bodo javljali s prizorišč, pripravili pa bodo tudi analitiko po posameznih občinah.