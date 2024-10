TV namigi: trupla na ladji, vrnitev Genialne prijateljice in deček, ki ne govori

Torek, 22. oktobra

Umor na ladji (Premiera)

Star Crime ob 22.00

The Good Ship Murder. VB, 2023. 1/8. Režija: Steve Hughes. Igrajo: Shayne Ward, Catherine Tyldesley, Claire Sweeney, Zak Douglas, Geoffrey Breton. TV serija. 60 min.

Britanska serija spremlja bivšega policista Jacka Graylinga (Shayne Ward, nekdanji zmagovalec britanskega X Factorja), ki zdaj dela kot pevec na luksuzni križarki. Njegovo prejšnje življenje ga dohiti, ko se na križarki začnejo dogajati umori. Jack združi moči z ambiciozno, a zadržano prva častnico Kate Woods in skupaj rešujeta skrivnostne umore v najlepših krajih Sredozemlja. Vsaka epizoda se končna z Jackovo pesmijo ...

Eden od angleških kritikov je napisal, da je serija tako epsko, čudovito, galaktično obupna, da je naravnost briljantna.

Genialna prijateljica (Premiera)

HBO ob 20.00

L'amica geniale. Koprod., 2024. 4. sezona. 1/6. Režija: Laura Bispuri. Igrajo: Alba Rohrwacher, Irene Maiorino, Fabrizio Gifuni, Annarita Vitolo, Pier Giorgio Bellocchio. TV serija. 60 min.

Genialna prijateljica. Foto HBO

Potem ko je zapustila Pietra, Elena (Alba Rohrwacher) uživa v uspehu svojega romana in pogostih pobegih skupaj z Ninom (Fabrizio Gifuni) – vendar je vse bolj zaskrbljena zaradi časa, ki ga preživlja proč od Dede in Else. Ker sta jo zavrnili Immacolata in Adele, Elena razmišlja o vrnitvi v Neapelj. Čeprav se je nekaj časa izogibala stari prijateljici, jo Lila (Irene Maiorino) stisne v kot s šokantnim razkritjem o Ninu.

Športni namig Nogomet (M): Real Madrid – Borussia Dortmund. UEFA Liga prvakov 2024/2025 Kanal A ob 20.30 Poslastica 3. kroga v Ligi prvakov bo v Madridu, srečala pa se bosta finalista prejšnje sezone. V Londonu so slavili Španci, ki so si v prejšnjem krogu privoščili spodrsljaj. Nemci se ne morejo popolnoma oddolžiti nasprotniku za poraz v Londonu, a se nadejajo vsaj skromnemu zadoščenju, kar pomeni, da bi z zmago pahnili Real v nekoliko neprijeten položaj pred nadaljevanjem tekmovanja.

Zakaj skačem

TV SLO 2 ob 22.15

The Reason I Jump. VB, 2020. Režija: Jerry Rothwell. Dokumentarni film. 90 min.

Zakaj skačem. Foto TVS

Naoki Higašida je pri trinajstih letih v knjigi opisal svoje izkušnje negovorečega avtista. Dečkovi zapisi se v filmu prepletejo z intimnimi portreti petih mladih ljudi z različnih koncev sveta.

Medtem ko opazujemo vsakdanje trenutke iz njihovih življenj, nam Naoki razkriva, kaj zanj pomeni avtizem, kakšno je njegovo doživljanje sveta in zakaj se vede tako, kot se – zakaj skače. Če ne moreš govoriti, namreč še ne pomeni, da nimaš ničesar povedati.

Film je bil deležen pozitivnih kritik, so se pa posebej ob angleškem prevodu Hiagašidove knjige mnogi spraševali, koliko je deček, ki ne govori, prispeval, k avtorstvu knjige.