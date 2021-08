TV namigi: Tudi s tabo ne, Madagaskar 3 in Na robu dne

Sreda, 18. avgusta

Tudi s tabo ne: TV SLO 1 ob 20.05





Madagaskar 3: Kanal A ob 19.10



Na robu jutrišnjega dne: kino ob 20.00

Gergo je mlajši intelektualec, samski in ima mamo Emmo, ki trpi za boleznijo srca. Vsi v okolici mislijo, da ji je preostalo le še malo življenja. Mama si pred smrtjo želi imeti vnučka in ker Gergo nikakor noče zagreniti maminih zadnjih dni, se speča s pet mesecev nosečo sosedo Sači in jo prosi, naj pred mamo odigra njegovo nosečo partnerko. Sači pristane, nato se skupaj z Gergom odpravita na obisk v bolnišnico k Emmi.Vse lepo in prav, a kaj ko se potem zgodi, da najdejo srce za mamo. Emma zato sčasoma ozdravi, Gergova laž pa ostane. Gergo in Sači ne moreta nič drugega, kot še naprej igrati vlogo mamice in očka …Lev Aleš, zebra Martin, povodni konj Slavka in žirafa Milko so se naveličali Afrike in se odločijo vrniti v živalski vrt v New Yorku, ki ga ljubeče kličejo dom. A iz Afrike naredijo ovinek čez Evropo, saj morajo poiskati pingvine in opice, ki so skoraj obrali igralnico v Monte Carlu. Ampak kaj hitro jih odkrijejo in živalim je od tistega trenutka za petami neizprosna policistka Šantal. Naši junaki k sreči najdejo odlično skrivališče, zatečejo se v cirkus.Boljša zgodba in zabavnejše šale film dvignejo nad prvi in drugi del in uspešno zabavajo otroke in starše.Bližnja prihodnost. Zemljo napadejo vesoljci in kot po tekočem traku uničujejo vojske. Vojaki, ki so še ostali, se združijo in sprožijo zadnji upor.Na bojišču pristane tudi popolnoma neizkušeni William Cage in takoj umre. A ob koncu dneva se Cage prebudi in gre znova v boj – in dan se spet konča z njegovo smrtjo. To se ponavlja vsak dan. A z vsakim novim prebujenjem so njegove spretnosti boljše.