TV namigi: Tutankamon, Kavčičev Zapisnik, Preprosto kot voda

Četrtek, 9. decembra

Tutankamon: TV SLO 2 ob 20.00

Tutankhamun: Life, Death and Legacy. VB, 2019. 1/3. Režija: Jamie Simpson. Dok. serija. 55 min.

Zgodovinar Dan Snow, egiptologinja Raksha Dave in prekaljeni novinar John Sergeant v Egiptu raziskujejo življenje, rano smrt in zapuščino bržkone najbolj znanega faraona, Tutankamona, ki je umrl pri rosnih 19 letih, pa tudi življenje v starem Egiptu nasploh.

Vzporedno spremljajo tudi zgodbo njegovega najditelja, arheologa Howarda Carterja, ki je leta 1922 pod puščavskim peskom v Dolini kraljev odkril Tutankamonovo grobnico in jo po treh tisočletjih pozabe znova odprl, da je svet lahko uzrl čuda v njeni notranjosti.

Kavčičev Zapisnik o dachauskih procesih: TV SLO 2 ob 17.55

Slo., 2021. Režija: Slavko Hren. Dok. film. 60 min.

Kavčičev Zapisnik o dachauskih procesih Foto Tv Slo

Vladimir Kavčič je zapustil obsežen literarni opis, v katerem izstopa roman Zapisnik s tematiko do takrat zamolčanih dachauskih procesov. Vladimir Kavčič se je leta 1973 ob izidu romana Zapisnik znašel v središču politične afere, zaradi katere tistega leta ni dobil Prešernove nagrade, čeprav je bil zanjo že predlagan. Bil je v sodni preiskavi in pod udbovskim nadzorom. Njegove knjige niso smele izhajati v prevodih, preprečili so prevode, ni smel v tujino in podobno.

O dogodkih v zvezi z Zapisnikom in o svojem moralnem credu, ki ga je temeljno zaznamoval kot pisatelja, v filmu pripoveduje Vladimir Kavčič sam v različnih pogovorih, njegova soproga Barbara Brecelj, njegovi sodobniki in sopotniki.

Preprosto kot voda: HBO ob 22.15

Simple as Water. ZDA, 2021. Režija: Megan Mylan. Dok. film. 100 min.

Preprosto kot voda Foto HBO

Z oskarjem nagrajena režiserka Megan Mylan (Lost Boys of Suda, »Smile Pinki) prinaša mojstrski pogled na posledice vojne, ločenost in razbitje družinskih odnosov.

V sirskih družinah išče normalnost, medtem ko se v vrtincu preprek trudijo na novo začeti življenje. V Turčiji, Grčiji, Nemčiji, Siriji in v ZDA posneta zgodba vnovič opozarja na univerzalni pomen družine. Po obsegu epski in po občutku intimni film predstavlja nežno meditacijo o osnovnih vezeh med starši in otroki.