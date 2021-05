TV namigi: Ujete v medmrežju, Brexit in Preverjeno

Torek, 25. maja





Češka avtorska ekipa med odraslimi ženskami izbere tri mlade igralke, ki upodobijo 12-letnice. V filmskem studiu poustvarijo tri najstniške sobe in dekleta posadijo pred računalnik. V spletnem okolju se na njihove profile v 10 dneh snemanja odzove več kot 2500 moških – spolnih plenilcev.Presunljiv dokumentarni film je družbeni eksperiment, ki razgali vso bedo in izpraznjenost sodobnega časa in odstre bolečo ranljivost otrok na spletu. Avtorska ekipa je vse gradivo ob koncu snemanja predala češki policiji, ki je začela preiskavo. TVS bo predvajala različico, prilagojeno gledalcem nad 12 let, ki so jo ustvarjalci pripravili, da bi dosegli tudi potencialne žrtve spolnega nadlegovanja.Po dokumentarni bo na sporedu še pogovorna oddaja Moje mnenje: Otroci v spletu zlorab, ki jo bo vodila Jelena Aščić.Zgodba o zakulisju referenduma za izstop Velike Britanije iz Evropske unije spremlja kampanjo iz zornega kota neznanih strategov iz taborov obeh nasprotnih bregov, tistih »za« in onih »proti«. Na naslovnicah časnikov se dnevno pojavljajo šokantna razkritja o zlorabi osebnih podatkov, uničevalnih posledicah lažnih novic in premišljenih tržnih napadih na družabnih omrežjih.Politična drama raziskuje sodobne tehnike političnih kampanj, podprtih s podatkovnimi bazami, ki so pripomogle k eni najbolj kontroverznih odločitev v sodobni politični zgodovini.Zadnje dni imamo neverjeten porast okuženih z nevarno mišjo mrzlico. Čemu rast, kakšni so simptomi? Previdni moramo biti tudi med sprehodi.Preverili bodo pasti pri nakupu nepremičnin. Kaj storiti, če smo nevede kupili črno gradnjo, na kaj mora biti kupec pozoren, če kupuje sam ali s pomočjo nepremičninske agencije?Spoznali bomo zgodbe treh žensk v času epidemije. Kako je, ko izgubiš službo in moraš prvič v življenju prositi za pomoč, kako je, ko ubežiš nasilnemu partnerju? Na splošno so ženske v epidemiji izgubile veliko več kot moški.