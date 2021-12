TV namigi: Umetnost Skandinavije, Gorski reševalci, Piramida

Ponedeljek, 6. decembra

Umetnost Skandinavije: Pred davnimi časi na Danskem: TV SLO 2 ob 20.50

Art of Scandinavia: Once Upon a Time in Denmark. VB, 2016. 2/3. Režija: Patrick Dickinson. Dok. miniserija. 60 min.

Prebivalci Danske se danes prištevajo med najsrečnejše na svetu, vendar ni bilo vselej tako. Kot v zgodbah danskega pravljičarja Hansa Christiana Andersena je bila tudi Danska nekoč grdi raček, ki si je želel postati labod. Razsvetljenskim idejam navkljub je stremela po vojaških zmagah. Leta 1864 je doživela odločilni poraz proti Prusiji in odtlej se življenje in umetnost na Danskem posvečata radostim domačnega in skromnega.

Danska slovi po notranjem oblikovanju in bržkone najbolj priljubljeni igrači na svetu, kockah Lego.

Gorski reševalci: Kanal A ob 16.55

Die Bergretter. Nem., 2017. 9. sezona. 1/6. Režija: Oliver Dommenget. Igrajo: Sebastian Ströbel, Markus Brandl, Luise Bähr, Mirko Lang, Robert Lohr. TV-serija. 60 min.

Gorski reševalci Foto Pro Plus

Vodjo reševalcev Markusa Koflerja in njegovo ekipo v deveti sezoni čakajo nove tvegane intervencije, v katerih bodo pomagali ljudem v težavah.

Tokrat se Markus odpravi na izlet v gore skupaj s prijateljico Carolo in njeno hčerko Mio. Toda njihova ekskurzija se kmalu konča, saj gorski reševalec naleti na truplo gorskega vodnika Roberta. Sprva vse kaže, da je šlo za nesrečo, toda Markus začne sumiti, da je še nekdo vpleten v incident. Reševalec ugotovi, da sta izginila zakonca Koch, ki sta se skupaj z Robertom odpravila v hribe.

Piramida sreče: Planet TV ob 19.45

Slo., 2021. Vodi: Jonas Žnidaršič. Kviz. 80 min.

Piramida sreče Foto Planet Tv

Na spored prihajajo nove oddaje kviza Piramida sreče, iz sezone, katere predvajanje so prekinili septembra.

Za uspeh v Piramidi sreče znanje ni dovolj, saj se morata tekmovalca tudi dobro poznati med seboj in biti pripravljena na svojega soigralca staviti vse, tudi usodo dobitka v kvizu. Poleg znanja so tako na preizkušnji tudi živci in odnos s soigralcem oziroma soigralko, pomembno pa je imeti tudi nekaj sreče in pravilno strategijo.