TV namigi: Umori v Dublinu, Gernika in Kralja ulice

Nedelja, 24. oktobra

Umori v Dublinu: Brio ob 12.30

Dublin Murders. VB, 2019. 1/8. Režija: Saul Dibb. Igrajo: Sarah Greene, Killian Scott, Amy Macken, Michael D'Arcy, Ellie O'Halloran. TV-serija. 70 min.

Serija je bila posneta po uspešnih romanih priznane pisateljice kriminalk Tane French.

Nekega poletnega večera se trije otroci ne vrnejo domov iz mračnega gozda. Policija kmalu odkrije enega od pogrešanih otrok, prestrašenega in umazanega s krvjo. Ko ga zaslišijo, se izkaže, da se ne spomni preteklih dogodkov. Dvajset let kasneje spremljamo tega fanta, detektiva Roba Reillyja in njegovo partnerko Cassie Maddox, ki morata raziskati nov skrivnostni umor najstnice v istem gozdu. Primer je na las podoben tistemu iz preteklosti.

Gernika: POP TV ob 22.40

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Guernica. Špa., 2016. Režija: Koldo Serra. Igrajo: James D'Arcy, María Valverde, Jack Davenport, Ingrid García Jonsson, Álex García. Drama. 130 min.

Gernika Foto Pro Plus

Državljanska vojna, ki divja med republikansko vlado in bojnimi silami poznejšega diktatorja Francisca Franca, vpliva tudi na življenja prebivalcev baskovskega mesteca Gernika. Tu se prekrižata usodi ciničnega ameriškega novinarja Henryja in Terese – republiške cenzorke, zadolžene za nadzor novic, ki jih novinarji pošiljajo v tujino.

V njuno razmerje se vplete sovjetski aparatčik Vasilij, ki so ga proti njegovi volji poslali v Španijo, da bi svetoval republikanski vladi. Njihova življenja in čustva se znajdejo na preizkušnji, ko nemške letalske sile napadejo mesto.

Kralja Mulberryjeve ulice: TV SLO 1 ob 15.20

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Kings of the Mulberry Street. JAR, 2019. Režija: Judy Naidoo. Igrajo: Aaqil Hoosen, Shaan Nathoo, Amith Sing, Neville Pillay. Kom. 100 min.

Kralja Mulberryjeve ulice Foto Tv Slo

Tiki je energičen deček iz revne družine. Njegovi si zanj ne vzamejo veliko časa, zato večino dni preživi v domišljijskem svetu, z junaki in zgodbami priljubljenih bollywoodskih akcijskih filmov. Pri igri je sam in si želi družbe.

Nekega dne se v sosednjo hišo priseli nervozen deček Babu s svojim očetom, ki sina vzgaja v duhu stroge discipline in velikih ambicij. Tiki Babuja spelje na kriva pota. Dečka tako celo prekrižata pot mafijskemu šefu Radži. Družinska komedija z bollywoodskim pridihom.