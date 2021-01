TV namigi: Urad 39, Slovenec po izbiri in Preverjeno

Torek, 19. januarja





Urad 39 – Kimov bankomat: TV SLO 1 ob 20.50





Slovenec po izbiri: TV SLO 2 ob 18.15

Slovenec po izboiri Foto Tv Slo



Preverjeno: POP TV ob 22.00

Preverjeno Prostest na Trgu Republike 13.01.2021 Foto Blaz Samec

Kako lahko Severna Koreja, ena najrevnejših držav na svetu, razvija svoj program za jedrsko oborožitev, s katerim žuga celo Združenim državam Amerike?Dotok tuje valute, ki tamkajšnjemu diktatorju Kim Džong Unu omogoča vladanje, zagotavlja skrivnostni Biro 39. Pripadniki te organizacije poneverjajo dolarje, preprodajajo mamila, tihotapijo orožje, snujejo zavarovalniške goljufije in celo trgujejo z ljudmi ter tako ohranjajo pri življenju diktatorski režim, navkljub sankcijam mednarodne skupnosti, ki so jih podprli Združeni narodi.Dokumentarni film osvetljuje življenjske odločitve sedmih posameznikov in posameznice, ki so v okviru politike neuvrščenih zapustili svojo prvotno domovino in se preselili v Jugoslavijo. V Sloveniji so si ustvarili družine in kariere ter zaživeli novo življenje.V osebnih izpovedih razkrivajo izkušnje in spomine na čas od prihoda do danes. Razmišljajo o svojih srečevanjih z drugačnim in se sprašujejo o svoji pripadnosti prvotni in novi domovini. Njihova stališča so zaznamovana s pogledi iz različnih kultur, ki se prepletajo v njihovem bogatem doživljajskem svetu. Ob njih se zastavlja ključno vprašanje današnjega časa: ali lahko občutimo globino izkustva človeka, ki si zmore v novem okolju ustvariti dom?V številnih krajih po Sloveniji se je oblikovala mreža ljudi, ki pripravljajo protestne akcije proti sedanji vladi. Zelo poudarjajo, da nimajo nič s skupinami, ki nasprotujejo maskam, cepljenju. Kdo so, kakšne cilje imajo?Kaj se dogaja v tovarni Magne, ki je pred nekaj leti z velikimi načrti prišla v Slovenijo? Koronavirus je udaril tudi njih, zdaj se delavci iz Slovenije vsak dan vozijo na delo v njihovo tovarno v Avstrijo.Spoznali bomo življenjsko zgodbo ženske, ki je postala inženirka leta.Poštar v pokoju se je znašel v dolgovih, lahko bi ostal tudi brez doma. Nato pa so se organizirali ljudje.