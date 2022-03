TV namigi: V najlepšem redu, Parki Slovenije in La Brea

Sreda, 30. marca

Vse je v najlepšem redu: TV SLO 1 ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Tokyo Shaking. Fr./Belg., 2021. Režija: Olivier Peyon. Igrajo: Karin Viard, Stéphane Bak, Yumi Narita, Philippe Uchan, Jean-François Cayrey. Drama. 95 min.

Japonska, 11. marca 2011. Zaradi potresa nastane največji cunami na Japonskem, ki zalije jedrsko elektrarno Fukušima in povzroči katastrofo.

V filmu spremljamo Alexandro, uslužbenko francoskega bančnega podjetja, ki je pravkar zapustila Hongkong in svojo družino ter sprejela službo v Tokiu. Komaj je začela na novo, že se mora spopasti z nezaslišano in skrajno neprijetno dilemo: Alexandra je razpeta med željo, da bi se vrnila v Hongkong k družini, in potrebo, da bi ostala med »neprivilegiranimi« uslužbenci podjetja in se postavila v bran njihovemu človeškemu dostojanstvu ...

Naravni parki Slovenije: Krajinski park Boč: TV SLO 1 ob 17.20

Slo., 2022. Dok. odd. 30 min.

Naravni parki Slovenije: Krajinski park Boč Foto Tv Slo

S svojo osrednjo veduto, markantno goro Boč nad dolino Dravinje pri Poljčanah, vabi Krajinski park Boč že od daleč. Na potepih in sprehodih po njegovih gozdnih prostranstvih spoznavamo številne raznolike gozdne združbe, ki so njegova velika posebnost.

Pestrost gozdne flore se preliva v pestrost suhih gorskih travišč in mokrišč ob vijugavi, še vedno naravni strugi Dravinje. Obiskovalca pa presenetita tudi podzemni svet in ostaline srednjeveške zgodovine. Štajerski razglednik s svojim pogorjem in razgibanim haloškim obrobjem je pravo doživetje!

La Brea: Fox ob 22.00

La Brea. ZDA, 2021. 1. sezona. 1/10. Režija: Thor Freudenthal. Igrajo: Jack Martin, Chiké Okonkwo, Camila Palacios, Karina Logue, Jasmine Anders. TV-serija. 55 min.

La Brea Foto Fox

Ko se sredi Los Angelesa naenkrat odpre gromozanska udrtina, vase povleče na stotine ljudi in zgradb. Vsi, ki padejo vanjo, se znajdejo v skrivnostni in nevarni prvinski deželi. Če hočejo preživeti, se morajo združiti. Preostali svet medtem obupano ugotavlja, kaj se je zgodilo.

Med dogodkom se družina Harris loči na dva dela. Družinski člani morajo razkriti skrivnosti, ki stojijo za tem nerazložljivim dogodkom, če se hočejo spet združiti.