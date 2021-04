TV namigi: Vprašanja očetu, Pozabljiva Dory in Slovenka

Sobota, 24. aprila



Vprašanja očetu: TV SLO 2 ob 20.05

Iskanje pozabljive Dory: Planet TV





Slovenka: TV SLO 1 ob 22.45

Asher je v zadnjem letniku srednje šole in pred njim so sprejemni izpiti na fakulteto. Hkrati je tudi pomočnik v očetovem uspešnem podjetju, ki postavlja gradbene odre po vsem mestu.Oče Milo je praktičen človek, ki rad poka vice in bi sina rajši videl zaposlenega kot svojega naslednika v podjetju, Asher pa je razpet med njim in svojim 41-letnim profesorjem literature in zgodovine, Ramijem, ki z nekonvencionalnimi metodami učenja vzbuja zanimanje pri sošolcih, še posebej pri Asherju, svojem priljubljenem dijaku. Sprejemni izpiti na fakulteto se hitro približujejo, vendar tudi družinski posel zahteva svoje, zato Asher ni osredotočen na izpitne naloge ...Prisrčna in zabavna animirana pustolovščina je nadaljevanje uspešnice Reševanje malega Nema.Modra pozabljivka se začne nenadoma spominjati svoje mladosti in popade jo strah, ali jo starša morda iščeta, zato se s prijateljema odpravi po sledeh svoje družine v morju proti Kaliforniji. Na poti spozna čemerno hobotnico Hanka, ki postane njihov vodič; pridružita se jim tudi beluga Bailey, ki ga skrbi delovanje njegovega biološkega sonarja, in kratkovidna kitovka Destiny. Toda ocean je poln nevarnosti ...Aleksandra, v oglasnikih znana pod šifro Slovenka, ni prijazno dekle. Ima samo eno prijateljico, bivšega fanta, ki se ga močno izogiba, mater, ki jo sovraži, in očeta, ki ga ne spusti blizu. Kupila si je stanovanje v središču Ljubljane in se prostituira, da odplačuje kredit zanj. Da bi dosegla, kar hoče, manipulira z ljudmi, laže in krade. A življenje ni tako preprosto ...