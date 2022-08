TV namigi: Vračanje afriške dediščine, Donbas in Portirka

Torek, 2. avgusta

Vračanje afriške kulturne dediščine: TV SLO 1 ob 20.50

Restituer? L'Afrique en quête de ses chefs-d'oeuvre. Fr., 2022. Režija: Nora Philippe. Dok. odd. 65 min.

Maske, kipi, človeški ostanki, fosili, nakit ... več sto tisoč afriških artefaktov in umetnin že dolgo domuje po muzejih in zbirkah Zahoda, kar je neposredna posledica kolonizacije. Od 19. stoletja dalje so zahodni muzeji zgradili najbogatejše zbirke in ocenjuje se, da je 90 odstotkov afriške dediščine ta hip zunaj njenega kontinenta. Zahteve po vračanju zaplenjenih del so vse glasnejše. Številne muzeje zdaj skrbi, da bi ostali brez razstavnih eksponatov in bi morali svoja vrata celo zapreti.

Pa se dediščina res vrača domov, v okolje, iz katerega so jo nasilno iztrgali?

Donbas: TV SLO 2 ob 20.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Donbass. Ukr., 2018. Režija: Sergey Loznitsa. Igrajo: Tamara Yatsenko, Irina Zayarmiuk, Grigory Masliuk, Olesya Zhurakovskaya, Lyudmila Smorodina. Drama/Črna kom. 120 min.

Donbas Foto Tv Slo

Donbas, pokrajina v vzhodnem delu Ukrajine. Različne kriminalne združbe se enkrat borijo proti uradni ukrajinski vojski, drugič proti ruskim silam in tretjič obračunavajo med seboj: kakor jim pač ustreza.

Neprestani spori so idealen pogoj za anarhijo, v kateri si posamezniki nekaznovano prisvajajo tujo lastnino in ponižujejo civilno prebivalstvo. Strah, prevare, sovraštvo, nasilje in smrt prežijo na vsakem koraku.

Portirka: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 2 (od 5)

The Doorman. 2020. Režija: Ryûhei Kitamura. Igrajo: Ruby Rose, Jean Reno, Aksel Hennie, Rupert Evans, Julian Feder. Akc. film. 105 min.

Portirka Foto Pro Plus

Nekdanja pripadnica marincev Ali postane portirka v razkošnem newyorškem nebotičniku. Toda ko pride na sled skupini drznih tatov umetnin in njihovemu neusmiljenemu vodji, se jim bo morala postaviti po robu in se boriti, da bi zaščitila sestrino družino. Ko nepridipravi postanejo obupani in vse bolj nasilni, bo Ali morala uporabiti vse svoje bojne veščine in znanje, da bi jih dokončno zaustavila.

Film, v katerem bi lahko igral tudi Gerard Butler ali Bruce Willis, je eden tistih, v katerem mrgoli klišejev in bo spomnil gledalce na boljše filme, v katerih je igral Jean Reno.