TV namigi: Vse skrivnosti Coco Chanel, Joker 2 in Umor v Alpah

Nedelja, 5. januarja

Razkrita Coco Chanel (Premiera)

TV SLO 1 ob 22.05

Coco Chanel: Unbuttoned. VB., 2023. Režija: Hannah Berryman. Dok. film. 95 min.

O sloviti francoski modni oblikovalki Coco Chanel obstaja na desetine knjig, toda vseh podrobnosti svojega življenja ni nikoli izdala niti najtesnejšim prijateljem. Morda zato, ker so se ji v pariških modnih krogih posmehovali zaradi njenega skromnega družinskega ozadja: rodila se je revni perici in postopaču ter po materini smrti preživela mladost v sirotišnici, kjer se je izučila za šiviljo.

Pot do bogastva in svetovnega modnega vrha jo je vodila skozi številna burna razmerja z moškimi, med drugim z westminstrskim vojvodo in ruskim skladateljem Igorjem Stravinskim. V 20. letih prejšnjega stoletja so po njeni zaslugi prišle v modo udobne ženske obleke, pod katerimi ni bilo treba nositi steznika. Bila je med prvimi ženskami, ki so nosile hlače; iz tvida, ki je bil prej namenjen le moškim suknjičem, je začela izdelovati kostime in z njimi v 50. letih dosegla svetovno slavo.

V dokumentarnem filmu o zapleteni in pogosto muhasti osebnosti Coco Chanel pripovedujejo modni strokovnjaki, življenjepisci in nekdanje manekenke, ki so delale z njo v njenem slovitem pariškem salonu.

Joker: Norost v dvoje (Premiera)

HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 2 (od 5)

Joker: Folie à Deux. ZDA, 2024. Režija: Todd Phillips. Igrajo: Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Zazie Beetz. Muzikal. 135 min.

Po spopadu s kaosom, ki ga je sprožil kot nori, smejoči se morilec Joker, se nestanovitni Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) sooča s svojo dvojno identiteto, medtem ko čaka na sojenje za zapahi psihiatrične ustanove. Njegovo življenje tam razburka Lee Quinzel (Lady Gaga), pacientka na glasbeni terapiji, ki se zaljubi v Jokerja in vnovič prebudi glasbo v Arthurju.

Umor v Alpah (Premiera)

Kanal A ob 22.20

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Armbrustkiller. Nem., 2022. Režija: Ralph Polinski. Igrajo: Jochen Matschke, Agnes Kiyomi Decker, Alexander El Dib, Peter Fieseler, Aaron Friesz, Sinha Melina Gierke. Triler. 105 min.

Umor v Alpah. Foto Kanal A

Brata Tom (Jochen Matschke) in Sebastian Falk (Peter Fieseler) sta policijska preiskovalca v Innsbrucku, ki se dan za dnem borita za pravico.

Ko v Alpah začne strašiti neusmiljeni morilec, ki svoje žrtve najprej zasleduje po gorah, nato pa jih ustreli s samostrelom, se vsak na svoj način trudita, da bi ga ujela. Tom je odločen, da ga bo izsledil in se maščeval za smrt svoje ljubljene Paule, ki je bila ena od njegovih žrtev. Toda kmalu pride do nepričakovanega preobrata, ki primer postavi na glavo ...

Astolfo

TV SLO 2 ob 22.25

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Astolfo. Ita., 2022. Režija: Gianni Di Gregorio. Igrajo: Gianni Di Gregorio, Stefania Sandrelli, Alfonso Santagata. Rom. kom. 100 min.

Astolfo. Foto TVS

Astolfo je upokojeni profesor, ki ga prisilno izselijo iz najete hiše v Rimu, kjer je dolgo živel. Na lepem mora stran, zato se odloči preseliti v star in zanikrn dvorec, zadnji ostanek njegove družinske dediščine nekje v italijanskih Abrucih. Tam ni bil že desetletja. A ko se vseli, ugotovi, da tam že nekdo biva, in sicer tamkajšnji potepuh, ki je ostal brez strehe nad glavo.

Kmalu se jima pridružita še upokojeni kuhar in mladi mojster za vse. Skupinica štirih si začne urejati udobno življenje. V napoto jim je sosed župnik, ki ga je skupnost poslala vohljat za Astolfom.

V vasici živi tudi Stefania, očarljiva in ljubezniva gospa, v katero se Astolfo zagleda, čeprav z občutki krivde, saj ga nenadoma preplavijo čustva, za katera je mislil, da so že zdavnaj stvar preteklosti. Opogumljen od svojih novih prijateljev le stori prvi korak ...

Film je komična romanca, ki ljudi opomni, da jih tudi v jeseni življenja lahko čaka novo upanje.