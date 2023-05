TV namigi: Za vsakega nekaj, Izginotje in Klub golih pesti

Nedelja, 28. maja

Za vsakega nekaj: TV SLO 1 ob 22.30

Slo., 2023. Režija: Bojan Labović. Dok. film. 70 min.

Film ob 30. obletnici javnega zavoda Narodni dom in ob 30. Festivalu Lent. Film ponuja izrazito avtorski pogled na kulturno krajino mesta Maribor, ki jo zadnjih trideset let aktivno in ključno soustvarja Narodni dom Maribor.

Film se ne dotika številk, seznamov in podatkov, ki sicer veliko govorijo, povedo pa malo o občutkih. Pravzaprav govori o čudežu dolgotrajnega obstoja nečesa, kar je podvrženo nenehnemu preizpraševanju, kaj mesto potrebuje in česa ne. Ta večna bipolarnost med šansonom in popevko, opero in lunaparkom, odrom in igriščem, ki v mestu trči ob visoko in profano ter s tem spregleda karakter bistva, njegovo razpršenost po različnih delih mesta in med njegovimi identitetami.

Izginotje: Planet TV ob 21.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Keepers. VB, 2018. Režija: Kristoffer Nyholm. Igrajo: Peter Mullan, Gerard Butler, Emma King, Gary Lewis, Connor Swindells. Krim. 140 min.

Izginotje Foto Planet Tv

Film po resničnih dogodkih, znanih kot skrivnost Flannanskega otočja, največji uganki v škotski zgodovini, ki je do danes niso docela razvozlali.

Decembra 1900 je brez sledu izginila trojica svetilničarjev z otočja Flannan. Kljub obsežnim iskalnim akcijam jih nikoli niso našli, so pa naleteli na nekaj zelo nenavadnih sledi: na kuhinjski mizi v nedavno zgrajenem svetilniku je bilo pogrnjeno za večerjo, en stol je bil prevrnjen. Postelje so bile razmetane, ure so se ustavile. Dveh od treh plaščev ni bilo v omari. In vhodna vrata so bila skrbno zaklenjena ...

Klub golih pesti: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Fight Club. ZDA/Nem., 1999. Režija: David Fincher. Igrajo: Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter, Meat Loaf, Zach Grenier. Triler. 165 min.

Klub golih pesti Foto Pro Plus

Edward Norton igra osamljenega nespečneža, ki rutinsko opravlja delo v svoji nezanimivi službi. Da bi zapolnil praznino v svojem življenju, se celo udeležuje skupin za samopomoč, kjer se naslaja ob resničnih čustvih drugih članov.

A nekega dne to zamenja za družbo karizmatičnega Tylerja Durdena in njun skupni klub golih pesti, ki je poln šokantnih trenutkov. Klub golih pesti je vrhunska kombinacija adrenalina in inteligence.