TV namigi: Zadnje ure Jezusa Kristusa, Vstajenje in Najlepša

Petek, 15. aprila

Zadnje ure Jezusa Kristusa: TV SLO 2 ob 20.00

The Last Hours of Jesus Christ. Fr., 2020. Režija: Juliette Desbois. Dok. film. 60 min.

Od Jezusovega prijetja in križanja do vstajenja – francoska dokumentarna oddaja predstavlja nedavna odkritja raziskovalcev in osvetljuje zadnje ure Jezusovega življenja. Znanstveniki se opirajo na evangelije in zgodovinska dejstva. Je Juda Jezusa res izdal samo zaradi srebrnikov? Je bil Pilat res tako popustljiv, kot piše v Svetem pismu, ali je bil okruten in neizprosen?

Strokovnjaki so ugotovili, da Jezusa niso križali tako, kot je upodobljeno na številnih slikah, in da na Kalvarijo ni nesel celega križa, saj bi bil ta pretežek. Nekateri znanstveniki celo dvomijo, da je na križu umrl. Vsi pa se strinjajo, da je imela Jezusova smrt daljnosežen vpliv na vero.

Vstajenje: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Risen. ZDA, 2016. Režija: Kevin Reynolds. Igrajo: Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter Firth, Cliff Curtis, María Botto. Drama. 125 min.

Vstajenje Foto Pro Plus

Epska zgodovinska drama prinaša svetopisemsko zgodbo o vstajenju, kakor jo doživlja svoji dolžnosti in vojaški službi zavezani nevernik.

Vplivni rimski vojaški tribun Clavius in njegov pomočnik Lucius morata po ukazu Poncija Pilata razvozlati skrivnost Jezusovega izginotja v tednih, ki sledijo njegovemu križanju. Najti morata truplo in s tem ovreči vse glasnejše govorice o vstajenju preroka ter tako preprečiti vstajo množic v Jeruzalemu. A Clavius začenja odkrivati zgodbo, ki je ni pričakoval ...

Najlepša: TV SLO 1 ob 22.55

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Belissima. Ita., 1952. Režija: Luchino Visconti. Igrajo: Anna Magnani, Walter Chiari, Tina Apicella, Gastone Renzelli, Tecla Scarano. Drama. 120 min.

Najlepša Foto Tv Slo

Rimsko filmsko podjetje objavi novico, da išče otroško igralko za vlogo v filmu. Maddalena na avdicijo pripelje svojo hčerko Mario in upa, da se jima bodo uresničile sanje.

V studiu Cinecittà jima asistent režije obljubi pomoč v zameno za petdeset tisoč lir. Komisija se Marii med avdicijo posmehuje, ker igra kot neroden otrok. Njena mama jo užaljeno odpelje proč, čeprav je režiserju všeč dekličina ekspresivnost in bi ji rad ponudil dobro pogodbo.