TV namigi: Zakladi Krima, Zmajeva hiša in Prebujanja

Ponedeljek, 22. avgusta

Zakladi Krima: TV SLO 1 ob 20.55

The Treasures of Crimea. Niz., 2021. Režija: Oeke Hoogendijk. Dok. odd. 60 min.

Nizozemska dokumentarna oddaja razkriva, kako je neprecenljiva zbirka starodavnih artefaktov pristala v središču ene izmed največjih svetovnih političnih polemik.

Tik pred neprostovoljno priključitvijo Krimskega polotoka Rusiji leta 2014 so za gostujočo razstavo v Muzeju Allarda Piersona v Amsterdamu krimski muzeji prispevali svoje največje dragocenosti. Zaklad je brez državljanstva obtičal v nizozemskem glavnem mestu – zase so ga zahtevali tako krimski muzeji (zdaj pod rusko oblastjo) kot država Ukrajina, nizozemska stran pa se je nehote znašla v vlogi razsodnika.

Zmajeva hiša: HBO ob 20.00

House of The Dragon. ZDA, 2022. 1/10. Režija: Miguel Sapochnik. Igrajo: Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint. TV-serija. 60 min.

Zmajeva hiša Foto HBO

Serija, ki se odvija dvesto let pred dogodki serije Igra prestolov, temelji na knjigi Ogenj in kri Georgea R.R. Martina in predstavlja zgodovino rodbine Targaryen.

Dvesto let preden je svoj pohod na železni tron začela Daenerys, so lordi Westerosa za kralja izbrali Viserysa Targaryena. Všečen, topel in dostojen Viserys želi samo nadaljevati dedkovo dediščino. Toda dobri ljudje niso nujno dobri kralji ...

V zgodbi o začetku konca velike hiše gledalci lahko pričakujejo velike spletke, še večje bitke in seveda ogenj bruhajoče zmaje.

Prebujanja: TV SLO 2 ob 22.40

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Slo., 2017. Režija: Peter Bratuša. Igrajo: Katarina Čas, Jurij Zrnec, Sebastian Cavazza, Saša Pavlin Stošić, Jana Zupančič, Primož Pirnat. Drama. 90 min.

Prebujanja Foto Tv Slo

Fotograf Marcel uprizori sarkastično predstavo, ko izve, da bodo fotografije njegove žene Ule razstavljene na pomembni razstavi. K Robertu se po ločitvi priseli njegova študentka Jana, zaradi katere je zapustil družino. Jonas in Karmense po dvajsetih letih srečata in končata v hotelski sobi. Pari pa se med seboj poznajo …

Film se dogaja v treh spalnicah in spremlja like, ki se pri štiridesetih sprašujejo, ali so že odrasli in ali so v življenju sprejeli prave odločitve.