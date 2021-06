TV namigi: Zaključna prireditev Borštnikovega srečanja in Gringo

Nedelja, 27. junija

Zaključna prireditev 56. Festivala Borštnikovega srečanja: TV SLO 1 ob 20.00



Gringo: Planet TV ob 19.55

Samo za zaposlene: TV SLO 1 ob 15.20

Borštnikovo srečanje je osrednji slovenski gledališki festival, ki več kot pol stoletja bogati slovenski gledališki in kulturni prostor. Letošnji 56. Festival Borštnikovega srečanja se bo zaključil na velikem odru SNG Maribor s podelitvijo nagrad najboljšim gledališkim ustvarjalcem.Veliki finale večera bo podelitev Borštnikovega prstana - letošnja prejemnica je Jette Ostan Vejrup, igralka, ki po lastnih besedah še vedno usvaja slovenščino, a je kljub temu osvojila odre slovenskega gledališča.Mešanica črne komedije, akcije in dramatičnih spletk nas popelje v Mehiko, kjer se olikani poslovnež in nežna dušica Harold Soyinka (David Oyelowo) znajde na milost in nemilost prepuščen svojim zahrbtnim sodelavcem doma, lokalnim mamilarskim šefom in tajnemu plačancu, ki je razcepljen glede moralnosti svojega početja. Harold tako prestopi mejo med zglednim državljanom in iskanim zločincem in se pri tem trudi ostati živ v čedalje nevarnejšem položaju. Komična kriminalka s sicer vrhunsko igralsko zasedbo ima žal premalo prepričljiv zaplet, da bi navdušila.Najstnica Marta, ki se ima za zrelo osebo, je poletne počitnice prisiljena preživljati z bratcem in očetom, ki že nekaj časa ni del njenega življenja in v Senegalu dela kot turistični vodič za zahodnjaške turiste. Marti se oče upira tako zaradi svojega izkoriščevalskega posla kot zaradi poskusov nadzora in vpliva nanjo. V tem duhu dekle poišče način, kako izkazati svojo samostojnost. Spoprijatelji se s Khoumo, domačinom, ki snema in montira turistične videoposnetke. Marta z zvezo najprej le izziva očeta, nato pa se v tamkajšnjega snemalca res zaljubi ...