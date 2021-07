TV namigi: Zapuščina arabske pomladi, Cunamiji in Bob Ballard

Torek, 20. julija

Zapuščina arabske pomladi: Med preporodom in kaosom: TV SLO 1 ob 21.00





Cunamiji: Grozeče svarilo planetu: TV SLO 2 ob 20.00

Cunamiji: Grozeče svarilo planetu Foto Tv Slo





Bob Ballard: Življenje raziskovalca: National Geographic ob 22.00

Bob Ballard: Življenje raziskovalca Foto National Geographic

Tunizijski poulični prodajalec Mohamed Buazizi se je 10. decembra 2010 iz obupa zažgal. Njegova usoda je podžgala na stotisoče večinoma mladih ljudi, da so začeli protestirati proti režimu. Protesti so strmoglavili tunizijskega diktatorja Bena Alija in sprožili vrsto vstaj, ki so pretresle arabski svet.Zdelo se je, da se začenja novo obdobje demokracije, ki so ga poimenovali arabska pomlad. Toda po desetletju že lahko opazimo streznitev. Povsod v arabskem svetu so se stari režimi obnovili, razplamtele so se vojne ...Eden izmed najsmrtonosnejših naravnih pojavov so cunamiji. Nenadni in izjemno močni valovi lahko v nekaj urah uničijo vse na svoji poti. Kako naj se svetovno priobalno prebivalstvo torej zaščiti pred katastrofalnimi posledicami? Znanstveniki cunamije vse bolje razumejo, razvijajo učinkovite modele dinamike in verjetnih scenarijev sosledja dogodkov.Dokumentarna oddaja sledi znanstvenikom tudi na zahodno obalo indonezijskega otoka Sulavesi v mesto Palu, ki ga je cunami razdejal leta 2018, pa v Neapeljski zaliv, kjer mestu preti morebiten cunami, ki bi ga lahko sprožil vulkan Stromboli, in na japonsko obalo.V enourni oddaji bo raziskovalec Bob Ballard razkril zgodbe o najzanimivejših odkritjih v svoji karieri. S pripovedmi iz prve roke, novimi posnetki iz arhiva in sodobno animacijo Ballardove biografije bodo gledalci priča, kako je fant iz Kansasa postal eden najbolj cenjenih oceanografov na svetu.Odkril je Titanik, nemško bojno ladjo Bismarck in številne druge razbitine, med njimi tudi britansko oceansko ladjo Lusitanio in JFK-jev PT-109.