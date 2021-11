TV namigi: Zbujeni v sanje, Zločinske tolpe in Zakon in red

Torek, 23. novembra

Zbujeni v sanje: TV SLO 1 ob 21.05

Slo., 2021. Režija: Tomaž Letnar. Dok. film. 50 min.

Zbujeni v sanje je film o slovenski vojni za osamosvojitev in o ljudeh, ki so se na terenu resnično borili v tem vojaškem spopadu z JLA. Zgodbe o ključnih spopadih z JLA pripovedujejo ljudje s prve bojne linije, katerih življenja so bila dejansko ogrožena, ki so bili težko ranjeni ali pa so bili priča smrti svojih soborcev.

Film ponuja neposreden pogled v neusmiljeno kolesje vojne. Film skozi oči slehernika na kratko razjasni tudi dejstva in razmerja, ki so to vojno delala posebno in ki so usmerjala njen tok mimo ustaljenih črno-belih delitev na naše in vaše.

Papuanske zločinske tolpe: TV SLO 2 ob 20.05

The Gangs of Papua New Guinea. Fr., 2020. Režija: Alxandre Spalaikovitch. Dok. odd. 60 min.

Papuanske zločinske tolpe Foto Tv Slo

Življenje v Papui Novi Gvineji določajo morilske tolpe, policijske racije, korupcija in skrajna revščina številnih prebivalcev. Glavno mesto Port Moresby spada v sam svetovni vrh med prestolnicami z največ nasilja.

Mednarodne korporacije nezadržno izsekujejo tropski gozd, prvotni prebivalci pa nimajo kaj dosti od tega. Prav zelo neenakomerno razdeljeno bogastvo v državi, ki je sicer obdarjena z nahajališči zlata, bakra, cinka, nafte in plina, je eden izmed vzrokov za nasilje.

Zakon in red: Organizirani kriminal: Fox Crime ob 22.00

Law & Order: Organized Crime. ZDA, 2021. 1. sezona. 1/8. Režija: Fred Berner. Igrajo: Christopher Meloni, Danielle Moné Truitt, Tamara Taylor, Ainsley Seiger, Dylan McDermott. TV-serija. 60 min.

Zakon in red: Organizirani kriminal Foto Fox

Elliot Stabler je nekdanji detektiv enote za posebne primere newyorške policije. Po ženinem umoru se je upokojil, a zdaj se vrača k delu detektiva, da bi poiskal ženine morilce.

Pridruži se enoti za boj proti organiziranemu kriminalu, ki jo vodi Ayanna Bell, njegova nova partnerka. A mesto in policijski oddelek sta se v letih njegove odsotnosti zelo spremenila.