TV namigi: Zdaj ali nikoli in Jurski svet

Sobota, 4. junija

Zdaj ali nikoli: Planet TV ob 19.45

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Second Act. ZDA, 2018. Režija: Peter Segal. Igrajo: Jennifer Lopez, Va- nessa Hudgens, Leah Remini, Treat Williams, Milo Ventimiglia. Rom. kom. 135 min.

Romantična komedija o ženski, ki se sredi štiridesetih let na dvomljiv način dokoplje do druge priložnosti za uspešno kariero. Maya (Jennifer Lopez) že petnajst let živi v Queensu in dela na istem delovnem mestu v tamkajšnji veleblagovnici. Ko dolgo pričakovano napredovanje pred njenim nosom dodelijo nekomu drugemu, s pomočjo lažnega življenjepisa in najboljše prijateljice Joan dobi sanjsko službo v pisarni. Edina težava je, da o poslu, v katerem se je znašla, ne ve popolnoma ničesar, pa tudi svoje oblačenje in obnašanje bo morala prilagoditi novim razmeram.

Jurski svet: Pop TV ob 20. uri

VIKEND - Jurassic World - Jurski svet

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Jurassic World. ZDA, 2015. Režija: Colin Trevorrow. Igrajo: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Irrfan Khan, Vincent D'Onofrio, Ty Simpkins. Akc. film. 140 min.

Četrti film iz franšize Jurski park, pri katerem je izvršni producent spet Steven Spielberg. Na otoku Nublar 22 let po katastrofalnih dogodkih še vedno obratuje tematski park dinozavrov, ustvarjen po izvirni ideji vizionarja Johna Hammonda. Skozi leta se zanimanje javnosti za obisk parka močno zmanjšuje, zato se lastniki odločijo, da bodo množice privabili z novo atrakcijo. Poigrali se bodo s križanjem in ustvarili povsem novo vrsto dinozavrov, tako, ki bo večja, glasnejša in bolj smrtonosna ...

The Beatles: Osem dni na teden: TV SLO 2 ob 20.10

The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years. ZDA, 2016. Režija: Ron Howard. Dok. film. 115 min.

Štirje mladeniči iz Liverpoola John Lennon, Paul McCartney, George Harrison in Ringo Starr, štirje člani skupine The Beatles, so v 60. letih prejšnjega stoletja korenito spremenili popularno glasbo in z njo neizbrisno preželi kulturo mladih. Beatli so postali ikona svetovne pop kulture. Režiser Ron Howard v filmu z navdušujočimi arhivskimi posnetki in svežimi intervjuji s člani skupine in njihovimi sopotniki izpriča, kako so Beatli v zgodnjih koncertnih letih svoje ustvarjalne poti osvojili britanske, evropske, ameriške in naposled svetovne odre.