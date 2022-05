TV namigi: Zemlja je modra, Hiša zla in Zvonarček

Nedelja, 8. maja

Zemlja je modra kot pomaranča: TV SLO 1 ob 22.20

The Earth Is Blue as an Orange. Ukr./Litva, 2020. Režija: Irina Cilik. Dok. film. 80 min.

Mati samohranilka Ana in njeni štirje otroci živijo na vojni fronti v Doneškem bazenu v Ukrajini. Zunanji svet je postal preplet bombnih napadov in kaosa, a družini uspeva ohraniti dom, poln življenja in svetlobe. Povezuje jih tudi strast do filma, zato člani družine ustvarjajo filmsko pripoved o življenju v vojni. Za Ano in otroke je preoblikovanje travme v umetniško delo najboljši način boja proti razčlovečenju.

Naslov filma je referenca na pesem francoskega nadrealista Paula Éluarda, ki je pesem s tem naslovom objavil v zbirki svojih poezij leta 1929.

Hiša zla: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Crooked House. ZDA, 2017. Režija: Gilles Paquet-Brenner. Igrajo: Max Irons, Stefanie Martini, Glenn Close, Honor Kneafsey, Christina Hendricks. Krim. 135 min.

Hiša zla Foto Pro Plus

Film temelji na istoimenski knjigi Agathe Christie.

Bogataš Aristide Leonides umre v svojem dvorcu, njegova vnukinja pa verjame, da je bil umorjen. Na pomoč ji priskoči mladi zasebni detektiv Charles Hayward, ki je bil včasih tudi njen ljubimec. Seznam osumljencev je navidez neskončen, saj vsa družina živi pod isto streho, poleg tega ima vsak od njih motiv. Leonides je bil namreč obseden z nadzorom, hkrati pa je bil velik skopuh. Hayward ugotovi, da je morebitna osumljenka tudi njegova nekdanja ljubimka ...

Zvonarček: TV SLO 1 ob 15.15

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Bellbird. Novozel., 2019. Režija: Hamish Bennett. Igrajo: Marshall Napier, Annie Whittle, Cohen Holloway, Rachel House, Stephen Tamarapa. Drama. 105 min.

Zvonarček Foto Tv Slo

Novozelandska drama o vdovcu, ki mu skozi žalovanje pomagajo ekscentrični sovaščani.

Ross je zaprt, tih in marljiv kmet, močno vpet v vsakodnevno rutino. Z ženo Ruth, ki obožuje zborovsko petje, vsak dan opravita delovne obveznosti na kmetiji. Čeprav ne govorita veliko, je njuna zveza močna. Nato pa Ruth nenadoma umre in Ross je izgubljen. Žaluje tako, da se zaposli z opravili na kmetiji. Ker nujno potrebuje dodaten par rok, da bi kmetija preživela, pokliče na pomoč odraslega sina Brucea ...