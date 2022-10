TV namigi: Zgaga, Človek, ne jezi se! in Tkalci zvoka

Sreda, 5. oktobra

Zgaga: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

El inconveniente. Špa., 2020. Režija: Bernabé Rico. Igrajo: Carlos Areces, Juana Acosta, Kiti Mánver, Daniel Muriel, Gemma Giménez. Drama./Kom. 110 min.

Ko se Sari, elegantni poslovni ženski, ponudi priložnost, da kupi sanjsko stanovanje, ne more verjeti svoji sreči. Prostor je svetel in zračen, z veličastnim razgledom, in kar je še posebej neverjetno, zelo poceni.

A pogodba ima posebnost: vključuje tudi Lolo, osemdesetletno lastnico, ki jo bo Sara »prevzela« s stanovanjem vred in ima pravico ostati v njem do smrti. Sara meni, da bo kmalu postala edina lastnica, saj ima Lola že dva srčna obvoda, kadi kot Turek in pije. A Lola z vsakim dnem postaja bolj živahna ...

Človek, ne jezi se!: TV SLO 1 ob 17.20

Slo., 2022. Režija: Tadej Čater. Dok. film. 30 min.

Človek, ne jezi se! je kratek dokumentarni film, ki pripoveduje zgodbo o edinem slovenskem pritlikavem paru. Martina in Anton se trudita živeti popolnoma običajno družinsko življenje, ki pa je zaradi njune velikosti vsak dan znova pred preizkušnjo.

Poleg tega se nenehno spopadata s predsodki, ki jih ljudje običajne velikosti gojimo do tistih, ki bolehajo za genetsko boleznijo ahondroplazijo. Zakonca nizke rasti, ki imata sina »normalne« velikosti, te predsodke razbijata na različne načine.

Film nastavlja ogledalo vsem tistim »majhnim« ljudem, ki si domišljajo, da so veliki.

Tkalci zvoka, Ludovico Einaudi, Hauschka, Joep Beving in Hania Rani: TV SLO 2 ob 21.50

The Sound Weavers: Einaudi, Richter, Hauschka. Koprod., 2021. Režija: Anne-Kathrin Peitz. Dok. film. 60 min.

Nekateri skladatelji in izvajalci s koncerti in spletnimi prenosi koncertov pritegnejo milijone ljudi, njihovi albumi se prodajajo v velikanskih nakladah. V sedanjem času postaja t. i. neoklasična glasba zelo priljubljena in prodajana.

Zakaj je njihova glasba tako popularna? Film Tkalci zvoka portretira nekaj najuspešnejših predstavnikov te zvrsti.