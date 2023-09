TV namigi: Zunaj je noč, Dinozavri – zvezdniki dražb in Galileo

Četrtek, 7. septembra

Zunaj je noč (Premiera): TV SLO 1 ob 23.25

Esterno notte. Ita., 2022. 1/6. Režija: Marco Bellocchio. Igrajo: Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi, Daniela Marra. Nad. 65 min.

Leta 1978 si je Aldo Moro, predsednik Krščanskih demokratov, vodilne italijanske stranke, prizadeval za oblikovanje vlade narodne enotnosti s sodelovanjem Komunistične partije. Vendar se s t. i. zgodovinskim kompromisom, za katerega se je zavzemal predsednik Krščanskih demokratov, marsikdo ni strinjal, tako v parlamentu kot na ulici.

16. marca, na dan, ko naj bi se glasovalo zaupnici vladi, so pripadniki Rdečih brigad v zasedi pričakali Alda Mora in njegovo spremstvo. Stražarje so ubili, Mora pa ugrabili.

Italijanski veteranski mojster režije Marco Bellocchio je zgodbo ufilmil v šestih epizodah serije Zunaj je noč. Z zgodbo Alda Mora se je sicer ukvarjal že pred dvema desetletjema, ko je posnel film Dobro jutro, noč (Buongiorno, notte, 2003), v katerem je ugrabitev in njen žalostni izid predstavil s perspektive storilcev, pripadnikov Rdečih brigad. Tokrat pa je posnel serijo z vseh vidikov, utemeljeno na arhivih, pismih, ki jih je Aldo Moro pisal iz ujetništva, in celo na pričevanjih varnostnikov tedanjega papeža Pavla VI., ki je bil Morov dober prijatelj in je poskusil izposlovati njegovo izpustitev, med drugim je javno nagovoril ugrabitelje in samega sebe ponudil v zameno za Mora.

Dinozavri – zvezdniki dražb (Premiera): TV SLO 2 ob 19.55

Jurassic Cash. Fr., 2022. Režija: Xavier Lefebvre. Dok. odd. 65 min.

Dinozavri – zvezdniki dražb. Foto TVS

Nekateri ljudje zbirajo umetniška dela, so pa tudi taki, ki radi zbirajo okostja dinozavrov. To so predvsem bogataši, ki v svojih razkošnih hišah hranijo zasebne zbirke okostij dinozavrov ali sanjajo o tem, da bodo svoje pisarne okrasili na primer z okostjem T-rexa – in so na dražbah zanje pripravljeni odšteti vrtoglave vsote.

Dokumentarni film prikaže prodajo največjega triceratopa na svetu, Big Johna, na dražbi v Parizu in cvetoč posel s fosili dinozavrov. Vendar znanstveniki opozarjajo, da tovrstna zbirateljska strast ni brez posledic na znanost.

Bodo muzeji ostali brez okostij dinozavrov, ki so bila od nekdaj navdih za mnoge generacije paleontologov?

Galileo. Foto Planet TV

Galileo (Premiera): Planet TV ob 20.00

Slo., 2023. Vodi: Igor Krmelj. Dok. serija. 60 min.

Skupina novinarjev se bo na poljuden in zabaven način lotila raziskovanja zelo raznolikih tem.

Začeli bodo v Parizu. Ukvarjali se bodo s parom športnih copat, ki jih izdelujejo iz koruze, jabolk ali celo ananasa. Druga tema bo odvisnost od nakupovanja. V EU je odvisnih že več kot 12 milijonov odraslih, še huje je pri mladini. A le redki se zavedajo svoje odvisnosti. Tretja tema pa bo – krompir. Povprečen Slovenec ga poje dobrih 45 kilogramov na leto, Nemci pa so s slabimi 70 kilogrami še večji krompirjejedci od nas. Veljajo pa tudi za ljubitelje krompirjeve solate. A kaj naredi izvrstno krompirjevo solato?