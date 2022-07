TV namigi: Zvesti moški, Doris in Strogo nadzorovani vlaki

Petek, 29. julija

Zvesti moški: TV SLO 2 ob 20.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

L'homme fidèle. Fr., 2018. Režija: Louis Garrel. Igrajo: Louis Garrel, Laetitia Casta, Lily-Rose Depp, Joseph Engel, Diane Courseille. Kom. 75 min.

Pred osmimi leti je Marianne zapustila Abela zaradi Paula, s katerim je bila noseča. Zdaj se Abel in Marianne spet srečata na Paulovem pogrebu. Abel tragični dogodek vidi kot dobro znamenje. Paulova smrt je priložnost, da spet osvoji Mariannino srce. A stvari so se medtem spremenile: Marianne ima sina Josepha in Paulova mlajša sestra Eve je zrasla v mlado žensko.

Romantična in komična drama s ščepcem suspenza, ki jo je režiser napisal skupaj z legendarnim scenaristom Jean-Claudom Carrièrom, je prejela nagrado za najboljši scenarij v San Sebastiánu.

Zdravo, ime mi je Doris: POP TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Hello, My Name is Doris. 2016. Režija: Michael Showalter. Igrajo: Sally Field, Max Greenfield, Tyne Daly, Wendi McLendon-Covey, Edmund Lupinski. Kom. 110 min.

Zdravo, ime mi je Doris Foto Pro Plus

Seminar samopomoči navdihne sramežljivo šestdesetletno Doris, da začne zapeljevati mlajšega sodelavca Johna. Ko začneta Doris in John komunicirati in njena posebnost navduši njegove prijatelje, na življenje začne gledati z nove perspektive. Želi si izkusiti vse, kar je v mladosti zamudila, kar pa ustvari prepad med njo in njeno družino. Ta namreč meni, da se bo le osmešila.

Komedija o odraščanju v tretjem življenjskem obdobju ni brez napak, a odlična igra Sally Field film povzdigne nad običajne »neodvisne komedije«.

Strogo nadzorovani vlaki: TV SLO 1 ob 22.40

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Ostre sledovane vlaky. Češka, 1966. Režija: Jirí Menzel. Igrajo: Václav Neckár, Josef Somr, Vlastimil Brodský, Vladimír Valenta. Kom. 95 min.

Strogo nadzorovani vlaki Foto Tv Slo

Vrhunska priredba romana avtorja Bohumila Hrabala iz leta 1965 pripoveduje zgodbo o mladosti neizkušenega Miloša Hrme, ki proti koncu druge svetovne vojne služi kot stražar postaje v osrednji Češki. Veliko bolj kot vojna ga zanimajo ženske in želi izgubiti nedolžnost z Mašo. A apolitični pubertetnik mora v ključnem trenutku sodelovati v večji zgodovinski zgodbi.

Film je leta 1968 prejel oskarja za najboljši tujejezični film.