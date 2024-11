V Ljubljani se odpira muzej spolno prenosljivih okužb

Projekt, oblikovan z mislijo na mlade, ponuja svež pristop k ozaveščanju o spolnem zdravju v Sloveniji. Muzej, zasnovan v slogu nočnega življenja, opozarja na tveganja, povezana s spolno prenosljivimi okužbami, in poudarja pomen zaščite pri spolnih odnosih.

Potreba po tovrstni pobudi je vse bolj očitna. Število primerov SPO se v Evropi in Sloveniji vztrajno povečuje. Skrb vzbujajoče statistike kažejo, da je pri nas število prijavljenih primerov gonoreje petkrat višje kot pred desetletjem, klamidija pa ostaja najpogostejša bakterijska okužba, zlasti med mladimi ženskami, starimi od 18 do 25 let. K širjenju okužb pomembno prispevajo tudi sproščeno vzdušje nočnega življenja, vpliv alkohola in drog ter pomanjkljivo poznavanje SPO.

Bakterija Neisseria gonorrhoeae FOTO: Design Cells/Getty Images

Muzej bo obiskovalcem na interaktiven način predstavil ključne informacije o simptomih, zdravljenju in testiranju SPO ter o pomembnosti pravilne uporabe kondomov. Razstava bo vključila inovativne vsebine, ki bodo ozaveščale in spodbujale odgovorno vedenje. Poleg tega bodo na voljo brezplačni kondomi in drugi informativni materiali. Na odprtju bo zbrane nagovorila prim. Evita Leskovšek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Zbrane bo nagovorila prim. Evita Leskovšek FOTO: Roman Šipić/Delo

Muzej bo odprt od 29. novembra do 12. decembra vsak delovni dan med 12. in 18. uro. Dopoldanski termini so namenjeni organiziranim šolskim skupinam. Pobuda, ki jo podpirajo Ministrstvo za zdravje RS, Mestna občina Ljubljana in Mestna občina Maribor, je plod sodelovanja številnih partnerjev. Prostore je prispevala Četrtna skupnost Center MOL.